गाय काटने वाले का सिर काट दो… स्वामी प्रसाद जैसों को ठीक करना जरूरी- नंद किशोर गुर्जर

गाजियाबाद के लोनी से BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ये बातें कहीं।​​ वह रविवार को सहारनपुर के रणदेवा गांव में आयोजित सनातन सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'अपने बारे में गलत बातें सुनकर भी केवल हिंदू ही चुप रहता है। लेकिन, हमें चुप नहीं रहना है। कोई भी हमारी संस्कृति और पूजा-पाठ पर सवाल कैसे उठा सकता है। कुछ लोग किताबें पढ़कर मां जानकी पर मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं। एक मौर्या (स्वामी प्रसाद मौर्य) घूम-घूमकर देवी-देवताओं का मजाक उड़ाता है। हम केवल सुनते रहते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करना पड़ेगा।'