Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

गाय काटने वाले का सिर काट दो… स्वामी प्रसाद जैसों को ठीक करना जरूरी- नंद किशोर गुर्जर

BJP MLA Nand Kishore लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाय काटने वालों का सिर काट देना चाहिए।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 17, 2025

विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिया भड़काऊ बयान, PC- X

सहारनपुर(BJP MLA Nand Kishore Gurjar's Statement) : लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाय काटने वालों का सिर काट देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को ठीक करना जरूरी। हिंदू अपने देवी-देवताओं का अपमान नहीं सहेगा। भाजपा एमएलए का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गाजियाबाद के लोनी से BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ये बातें कहीं।​​ वह रविवार को सहारनपुर के रणदेवा गांव में आयोजित सनातन सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'अपने बारे में गलत बातें सुनकर भी केवल हिंदू ही चुप रहता है। लेकिन, हमें चुप नहीं रहना है। कोई भी हमारी संस्कृति और पूजा-पाठ पर सवाल कैसे उठा सकता है। कुछ लोग किताबें पढ़कर मां जानकी पर मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं। एक मौर्या (स्वामी प्रसाद मौर्य) घूम-घूमकर देवी-देवताओं का मजाक उड़ाता है। हम केवल सुनते रहते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करना पड़ेगा।'

गाय को बताया ब्रह्मांड की जननी

उन्होंने आगे कहा कि, 'मैं सहारनपुर की भूमि पर कहने आया हूं। महाराज जी कह रहे थे कि गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके हाथ जोड़ना चाहिए लेकिन मेरा कहना है कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। गाय हमारी मां है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया है। लेकिन अपनी मां की रक्षा करने का अधिकार हर बच्चे को है। वो ब्रह्मांड की जननी है। गाय देश की मां है ये वेद में भी कहा गया है। इसलिए कमजोर होने की जरूरत नहीं है।'

पहले दिन-दहाड़े काटी जाती थीं गायें

लोनी विधायक ने आगे कहा कि पहले हड्डी-मांस की फैक्ट्रियां चलती थी। दिन-दहाड़े गाय काटी जाती थी। बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। गोली मार दी जाती थी। सहारनपुर में जितने जेहादी हैं, उतने तो मेरी चार गलियों में हैं। लेकिन अब कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज महिलाएं सोना पहनकर उन्हीं बस्तियों से गुजरती हैं। जहां कभी 5 बजे के बाद पुरुष भी नहीं निकलते थे।

ये भी पढ़ें

फर्जी पैन कार्ड केस में बड़ा झटका: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, 2 महीने बाद फिर जाएंगे जेल
रामपुर
azam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 05:10 pm

Published on:

17 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / गाय काटने वाले का सिर काट दो… स्वामी प्रसाद जैसों को ठीक करना जरूरी- नंद किशोर गुर्जर

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी ड्रोन से RDX की साजिश? डॉ. अदील पर शक, पंजाब पुलिस ने सहारनपुर में खोला यह राज

सहारनपुर

सहारनपुर में तहलका: डॉ. अदील के 5 करीबियों को उठाया, मोबाइल और लैपटॉप ले गई एजेंसियां

Up news
सहारनपुर

आखिर एक साल तक कहां गायब था डॉक्टर अदील? चीन-तुर्किए कनेक्शन आ रहा सामने

सहारनपुर

Delhi Blast : डॉक्टर आदिल के बाद सहारनपुर से दो यू-ट्यूबर उठाए गए

Saharanpur
सहारनपुर

यूपी में आतंक का मेडिकल नेटवर्क बेनकाब: पांच डॉक्टर गिरफ्तार, दुबई-अफगानिस्तान-कश्मीर से जुड़े खतरनाक कनेक्शन उजागर

terror doctor module up dubai link adil rather network five doctors arrested
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.