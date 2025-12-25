बिहार के थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड का खुलासा, गाजीपुर का चोर दीपक राय गिरफ्तार

Ghazipur News: बिहार के डोपालगंज प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई सनसनीखेज चोरी का गोपालगंज पुलिस ने महज सात दिनों के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। मंदिर के गर्भगृह से माता रानी के सोने के हार, मुकुट और छतरी की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।