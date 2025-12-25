बिहार के थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड का खुलासा, गाजीपुर का चोर दीपक राय गिरफ्तार

Ghazipur news, PC: Bihar Police
Ghazipur News: बिहार के डोपालगंज प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई सनसनीखेज चोरी का गोपालगंज पुलिस ने महज सात दिनों के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। मंदिर के गर्भगृह से माता रानी के सोने के हार, मुकुट और छतरी की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक राय से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। उसके पास से घटना के दिन पहने गए जूते, बैग और मुफलर भी बरामद किए गए हैं। चोरी गए बहुमूल्य आभूषणों की बरामदगी के लिए यूपी के गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है।
इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले बिहार पुलिस पर बनी खाकी फिल्म और यूट्यूब पर मौजूद कई क्राइम सीन वीडियो देखे थे। आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 10 और 11 दिसंबर को मंदिर की रेकी की थी, जिसके बाद 17 दिसंबर की सुबह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी दीपक राय का आपराधिक इतिहास रहा है। वह इससे पहले 3 मार्च को यूपी के मऊ जिले में शीतला मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। 13 नवंबर को जेल से बाहर आने के बाद उसने थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की साजिश रची थी।
गौरतलब है कि 17 दिसंबर को थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से माता रानी का सोने का मुकुट, छतरी और हार चोरी हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज में दो चोरों की तस्वीर सामने आने के बाद गोपालगंज पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे चोरी कांड का जल्द ही पूरा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग