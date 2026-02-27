ऑनलाइन पर्ची-लंबी कतार ने ली जान, सिस्टम की भेंट चढ़ा मासूम, मां की गोद में तड़पकर छुटी सांसें

सतीश का जब नंबर आया तो वह अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। अपने मृत बच्चों को गोद में लेकर उसकी मां वहीं बैठकर रोने लगी। पिता भी बेसुध हालत में नजर आए। इसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोगों ने उन्हें सांत्वना दी। 2 साल पूर्व भी सतीश के एक बच्चे की उल्टी और दस्त से मौत हो चुकी है।