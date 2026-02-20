खटिया पर गाजीपुर कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग, जज ने खटिया समेत भेजा जेल, जानें क्या है मामला

गाज़ीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट नें आदेशित किया कि यह मामला निचली अदालत का है और निचली अदालत के आदेशों को उसे मनाना पड़ेगा। इसके बाद वह गाजीपुर की कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। आरोपी ने कोर्ट से कहा कि वह बीमार है और शारीरिक रूप से कमजोर व चलने फिरने में असमर्थ है। उसकी इस दलील के बाद कोर्ट ने एक विशेष प्रकार का वाहन मंगवाया और इस वाहन में बिठाकर उसे जेल भेजा गया। हालांकि, वादी पक्ष का कहना था कि वह सजा से बचने के लिए नाटक कर रहा है ताकि अदालत उसे जेल ना भेजे।