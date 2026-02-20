20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

गाजीपुर

खटिया पर गाजीपुर कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग, जज ने खटिया समेत भेजा जेल, जानें क्या है मामला

गाजीपुर में खटिया पर लेटकर चेक बाउंस का आरोपी कोर्ट पहुंचा जिसके बाद जज ने उसे खटिया समेत जेल भेज दिया। आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन उसे राहत नहीं मिली...

गाजीपुर

image

Vijendra Mishra

Feb 20, 2026

गाजीपुर में एक बुजुर्ग के कोर्ट में सरेंडर करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चेक बाउंस के एक मामले में बुजुर्ग ने कोर्ट में खटिया पर लेटकर सरेंडर किया। इसके बाद जज ने उसे खटिया समेत जेल भेज दिया है।

उधार के पैसे चुकाने के लिए दिया था चेक

दरअसल, बरेसर थाना क्षेत्र का रामदरश यादव (70) चेक बाउंस के एक मामले में सरेंडर करने गाजीपुर के कोर्ट पहुंचा। इस दौरान उसके परिजन उसे खटिया पर लिटाकर कोर्ट रूम तक ले गए। रामडरश यादव, को चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। रामदरश ने व्यापार के लिए कुछ पैसे उधार दिए थे और उस पैसे को चुकाने के एवज में उसने चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

गाज़ीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट नें आदेशित किया कि यह मामला निचली अदालत का है और निचली अदालत के आदेशों को उसे मनाना पड़ेगा। इसके बाद वह गाजीपुर की कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। आरोपी ने कोर्ट से कहा कि वह बीमार है और शारीरिक रूप से कमजोर व चलने फिरने में असमर्थ है। उसकी इस दलील के बाद कोर्ट ने एक विशेष प्रकार का वाहन मंगवाया और इस वाहन में बिठाकर उसे जेल भेजा गया। हालांकि, वादी पक्ष का कहना था कि वह सजा से बचने के लिए नाटक कर रहा है ताकि अदालत उसे जेल ना भेजे।

Published on:

20 Feb 2026 03:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / खटिया पर गाजीपुर कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग, जज ने खटिया समेत भेजा जेल, जानें क्या है मामला

