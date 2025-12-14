Ghazipur News: कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी का संचालक गिरफ्तार

एफएसडीए की जांच में सामने आया कि इन छह मेडिकल एजेंसियों ने कोडीन युक्त कफ सिरप की करीब 78 हजार बोतलें खरीदी थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग 11.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि जांच के दौरान आरोपी मेडिकल एजेंसियों के पास न तो कफ सिरप का कोई स्टॉक मिला और न ही बिक्री से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा सका।