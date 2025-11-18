Patrika LogoSwitch to English

गाजीपुर

Breaking News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, दुल्हा और दुल्हन को दिया मुबारकबाद

उमर अंसारी के शादी वलीमा समारोह में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विशेष रूप से पहुँचे। उन्होंने नवविवाहित दंपति को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए उनके सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Nov 18, 2025

Akhilesh yadav

Pc: Fb Akhilesh Yadav

Akhilesh Yadav: मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमा समारोह में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विशेष रूप से पहुँचे। उन्होंने नवविवाहित दंपति को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए उनके सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

वलीमे में अंसारी परिवार के प्रमुख सदस्य—सांसद अफ़ज़ल अंसारी, पूर्व मंत्री सुवैब अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी समेत परिवार के अन्य सदस्य और क्षेत्र के कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। समारोह में अखिलेश यादव और अंसारी परिवार की मुलाक़ात के दौरान सौहार्दपूर्ण और आत्मीय वातावरण देखने को मिला।

अखिलेश यादव इस दिया शुभकामनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि “विवाह जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं उमर अंसारी और उनकी पत्नी को सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएँ देता हूँ।”

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और समर्थकों की उपस्थिति रही, जिससे वलीमे का माहौल बेहद खास और यादगार बन गया।

18 Nov 2025 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Breaking News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, दुल्हा और दुल्हन को दिया मुबारकबाद

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

