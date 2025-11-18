मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का शाही रिसेप्शन! ओवैसी, हामिद अंसारी और सिब्बल ने दिया आशीर्वाद, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी पहुंचे

दिल्ली में सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का भव्य रिसेप्शन हुआ। इसमें देश की सियासत के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। कार्यक्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। रिसेप्शन में उमर रेड कोट में नजर आए और पत्नी का हाथ पकड़कर स्टेज तक ले गए। यहां शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। ओवैसी ने भी स्टेज पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया।