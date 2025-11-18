मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का शाही रिसेप्शन! ओवैसी, हामिद अंसारी और सिब्बल ने दिया आशीर्वाद, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी पहुंचे

दिल्ली में सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का भव्य रिसेप्शन हुआ। इसमें देश की सियासत के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। कार्यक्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। रिसेप्शन में उमर रेड कोट में नजर आए और पत्नी का हाथ पकड़कर स्टेज तक ले गए। यहां शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। ओवैसी ने भी स्टेज पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया।
कार्यक्रम में कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पत्नी नसीम के साथ शामिल हुए और इमरान मसूद के साथ बातचीत करते हुए ठहाके लगाते दिखे। कैराना सांसद इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ पहुंचीं। सांसद प्रिया सरोज और नसीम सोलंकी ने साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं। रिसेप्शन में आए मेहमानों का स्वागत खुद गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने किया। आयोजन की पूरी जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई MLA अब्बास अंसारी और भाभी निखत अंसारी ने संभाली।
कार्यक्रम में बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे और नव-निर्वाचित विधायक ओसामा शहाब भी मौजूद रहे। इससे पहले उमर अंसारी का निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक लॉन में हुआ था, जिसमें परिवार और खास मेहमान शामिल हुए थे।
उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कराने के मामले में कार्रवाई हुई थी। इस केस में उमर को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 23 अगस्त को उनकी जेल बदलकर उन्हें गाजीपुर से कासगंज भेजा गया। कुछ समय बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद वे रिहा हुए।
