गाजीपुर

Ghazipur triple murder case: तिहरे हत्याकांड में एसपी का बड़ा एक्शन, थाना इंचार्ज समेत 3 निलंबित, गहमर कोतवाल लाइन हाजिर

गहमर गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया है।

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

Ghazipur news

Pc: Patrika

Ghazipur News: गाजीपुर के गहमर थानाक्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फ़ैल गई है। गहमर थाना क्षेत्र के गहमर गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और जांच में शिथिलता बरतने के आरोप में सैदपुर कोतवाल शैलेश कुमार मिश्रा सहित गहमर थाने में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि इस जघन्य हत्याकांड की जांच और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रमोद सिंह बने गहमर के कोतवाल


प्रशासनिक बदलाव के तहत प्रमोद कुमार सिंह को गहमर थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने नए थाना प्रभारी को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने, पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वर्चस्व की जंग में तीन की हत्या


आपको बता दें कि गाजीपुर के गहमर थानाक्षेत्र में तीन युवकों की हत्या करने के बाद उनके शवों को बोर में भरकर गांव के पोखरे में फेंक दिया गया था।
गाजीपुर के गहमर गांव में खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। विक्की सिंह और सौरभ सिंह की पीट-पीटकर हत्या की गई, जबकि अंकित सिंह लापता है।

