Ghazipur triple murder case: तिहरे हत्याकांड में एसपी का बड़ा एक्शन, थाना इंचार्ज समेत 3 निलंबित, गहमर कोतवाल लाइन हाजिर

Ghazipur News: गाजीपुर के गहमर थानाक्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फ़ैल गई है। गहमर थाना क्षेत्र के गहमर गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और जांच में शिथिलता बरतने के आरोप में सैदपुर कोतवाल शैलेश कुमार मिश्रा सहित गहमर थाने में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि इस जघन्य हत्याकांड की जांच और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।