Ghazipur News: खूनी संघर्ष में दो युवकों की मौत, मचा कोहराम

Ghazipur news, Pc: Patrika
Murder News: गाजीपुर जिले के गहमर कोतवाली क्षेत्र की खेलूराय पट्टी में वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। 24 दिसंबर की रात दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 23 वर्षीय विक्की सिंह और 24 वर्षीय सौरभ सिंह की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव बोरे में भरकर पास के पोखरे में फेंक दिए गए। वहीं पट्टी भीव राय निवासी 25 वर्षीय अंकित सिंह घटना के बाद से लापता है। परिजनों ने आशंका जताई है कि अंकित की भी हत्या कर दी गई है। पुलिस गोताखोरों और एसओजी टीम की मदद से उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, विक्की, सौरभ और अंकित रात करीब 11:30 बजे एक ही बाइक से खेलूराय पट्टी गए थे। तीनों जैसे ही वहां पहुंचे, पुरानी रंजिश और वर्चस्व को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि प्रतिद्वंद्वी गुट ने तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें विक्की और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर गुरुवार सुबह पुलिस और एसओजी ने दबिश देकर एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ और पोखरे से पहले विक्की, फिर सौरभ का शव बरामद किया गया।
इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने गुरुवार को पुलिस चौकी पर कोतवाली के सामने दोनों शव रखकर एएनएच-124सी मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और अंकित की बरामदगी की मांग की। सड़क जाम के कारण घंटों आवागमन बाधित रहा।
एएसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पूर्व विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें तीन युवक एक पक्ष से शामिल थे। विरोधी गुट द्वारा की गई पिटाई में विक्की और सौरभ की मौत हुई है, जबकि अंकित की तलाश जारी है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मामले में हत्या का अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की सत्यता, फरार आरोपियों और अन्य संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। 27 सितंबर को बुढ़वा महादेव मंदिर के पास दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही दोनों पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जो तीन महीने बाद हत्या में बदल गई।
