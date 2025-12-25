Ghazipur News: खूनी संघर्ष में दो युवकों की मौत, मचा कोहराम



एएसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पूर्व विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें तीन युवक एक पक्ष से शामिल थे। विरोधी गुट द्वारा की गई पिटाई में विक्की और सौरभ की मौत हुई है, जबकि अंकित की तलाश जारी है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मामले में हत्या का अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की सत्यता, फरार आरोपियों और अन्य संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। 27 सितंबर को बुढ़वा महादेव मंदिर के पास दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही दोनों पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जो तीन महीने बाद हत्या में बदल गई।