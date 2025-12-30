30 दिसंबर 2025,

गाजीपुर

कनेक्शन में रिश्वत: एंटी करप्शन टीम ने जेई और सहायक लाइनमैन को 8 हजार रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

गाजीपुर में बनारस की एंटी करप्शन टीम ने विद्युत विभाग के अवर अभियंता और सहायक लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में किसान ने शिकायत की थी।

Google source verification

गाजीपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 30, 2025

अवर अभियंता और लाइनमैन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Anti-corruption team arrested JE and lineman गाजीपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने किसान की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की। रिश्वत मांगने वाले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अवर अभियंता और सहायक लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पीड़ित किसान ने बताया कि नलकूप कनेक्शन के लिए पहले 4 हजार लिए गए, फिर 15 हजार रुपए की मांग की गई।‌ जिसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत की।

बोरिंग के लिए कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उसने अपने खेत में बोरिंग कराया था। विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वे करने के लिए आए तो उन्होंने 4 हजार रुपए की मांग की। इस पर उन्होंने 4 हजार रुपए दे दिए। उसके बाद फिर 15 हजार रुपए की मांग हुई। उन्होंने कम करने की मांग की। लेकिन अवर अभियंता ने कहा कि आपके ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा है। नया ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने बनारस एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। एंटी करप्शन टीम ने कहा कि अवर अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाएगा। जिसकी योजना बनाई गई।

क्या कहती है एंटी करप्शन टीम?

इस संबंध में एंटी करप्शन टीम बनारस ने बताया कि गाजीपुर में विद्युत विभाग के अवर अभियंता और सहायक लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि बनारस इकाई को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नंदगंज गाजीपुर के अवर अभियंता इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन निविदा कर्मी प्रमोद यादव के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भवन कुसमी कटा में रिश्वत लेते हुए दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ किसान ने नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ‌

