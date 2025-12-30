कनेक्शन में रिश्वत: एंटी करप्शन टीम ने जेई और सहायक लाइनमैन को 8 हजार रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उसने अपने खेत में बोरिंग कराया था। विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वे करने के लिए आए तो उन्होंने 4 हजार रुपए की मांग की। इस पर उन्होंने 4 हजार रुपए दे दिए। उसके बाद फिर 15 हजार रुपए की मांग हुई। उन्होंने कम करने की मांग की। लेकिन अवर अभियंता ने कहा कि आपके ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा है। नया ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने बनारस एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। एंटी करप्शन टीम ने कहा कि अवर अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाएगा। जिसकी योजना बनाई गई।