Ghazipur News: तिहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

Ghazipur news
Ghazipur Murder News: गाजीपुर जिले के गहमर थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गहमर पुलिस को शनिवार तड़के मठिया इलाके में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी ओम सिंह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी गहमर क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।
अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं, इस घटना में लापता तीसरे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों पर जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग