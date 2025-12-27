Ghazipur News: तिहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार



अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं, इस घटना में लापता तीसरे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों पर जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया जाएगा।