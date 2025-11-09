Ghazipur News: बुजुर्ग के दाह संस्कार में गए 3 किशोर गंगा में डूबे, मचा कोहराम

Ghazipur news, Pc: Patrika
Ghazipur News: गाजीपुर जिले के बहादुरगंज बाजार के तीन किशोर शनिवार को गंगा नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। यह हादसा श्मशान घाट पर एक बुजुर्ग के दाह संस्कार के बाद हुआ।
जानकारी के अनुसार, बहादुरगंज निवासी 72 वर्षीय महेंद्र जायसवाल के दाह संस्कार में शामिल होने के बाद आदित्य जायसवाल (17), मंडोल मद्धेशिया (16) और कुंदन मौर्य (16) पोस्ताघाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। इस दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश शुरू की गई। कुछ देर की खोजबीन के बाद तीनों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
