Ghazipur News: बुजुर्ग के दाह संस्कार में गए 3 किशोर गंगा में डूबे, मचा कोहराम

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश शुरू की गई। कुछ देर की खोजबीन के बाद तीनों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।