19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सियासी तूफान, विपक्ष बोला-संविधान पर हमला, DGP ने मांगा SP से जवाब

UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दिए जाने का वीडियो वायरल हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया।

less than 1 minute read
Google source verification

बहराइच

image

Anuj Singh

Dec 19, 2025

पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर

पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर

UP News: उत्तर प्रदेश की बहराइच में मशहूर कथावाचक पुण्डरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ़ ऑनर देने पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने 38 सेकंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए। एक्स पर पार्टी ने लिखा- क्या कथावाचक किसी संवैधानिक पद पर हैं, जो उन्हें सलामी दी गई है।

वायरल वीडियो में क्या है?

इस मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। सरकार बाबा साहब के उसूलों का उल्लंघन कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी अपनी सफेद रंग की गाड़ी से निकलते हैं, जिसके पुलिस के एक अधिकारी उन्हें सैल्यूट करते हुए भी देखा जा रहा है। आगे वीडियो में कथावाचक के स्वागत के लिए लाल कारपेट भी बिछा हुआ है। वीडियो पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम की है। वायरल वीडियो में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस से सलामी लेते हुए देखा जा रहा है, जो इस वक्त यूपी की सियासत में तूफान का काम कर रही है।

DGP ने मांगा जवाब!

वायरल वीडियो के लेकर एक्स पुलिस द्वारा बयान भी दिया गया है, तो वहीं डीजीपी ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि वायरल वीडियो में पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह को भी देखा गया है। यूपी पुलिस ने एक्स पर लिखा कि ग्राउंड का उपयोग सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सियासी तूफान, विपक्ष बोला-संविधान पर हमला, DGP ने मांगा SP से जवाब

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहराइच मेडिकल कॉलेज में जोरदार ब्लास्ट, ऑपरेशन थिएटर में फटी मशीन

बहराइच

श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
बहराइच

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर!
बहराइच

निहत्थे युवक को कई गोलियां मारीं, पैर जला कर नाखून अलग कर दिए…. बहराइच हिंसा पर फैसले में जज ने दिया मनुस्मृति का भी हवाला

रामगोपाल मिश्र की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका
बहराइच

सपा की सरकार होती तो नहीं मिलता न्याय, कोर्ट के फैसले पर बोले रामगोपाल के भाई हरिमिलन

Up news, bahraich,
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.