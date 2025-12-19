पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सियासी तूफान, विपक्ष बोला-संविधान पर हमला, DGP ने मांगा SP से जवाब

इस मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। सरकार बाबा साहब के उसूलों का उल्लंघन कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी अपनी सफेद रंग की गाड़ी से निकलते हैं, जिसके पुलिस के एक अधिकारी उन्हें सैल्यूट करते हुए भी देखा जा रहा है। आगे वीडियो में कथावाचक के स्वागत के लिए लाल कारपेट भी बिछा हुआ है। वीडियो पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम की है। वायरल वीडियो में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस से सलामी लेते हुए देखा जा रहा है, जो इस वक्त यूपी की सियासत में तूफान का काम कर रही है।