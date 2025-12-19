पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सियासी तूफान, विपक्ष बोला-संविधान पर हमला, DGP ने मांगा SP से जवाब

पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर
UP News: उत्तर प्रदेश की बहराइच में मशहूर कथावाचक पुण्डरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ़ ऑनर देने पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने 38 सेकंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए। एक्स पर पार्टी ने लिखा- क्या कथावाचक किसी संवैधानिक पद पर हैं, जो उन्हें सलामी दी गई है।
इस मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। सरकार बाबा साहब के उसूलों का उल्लंघन कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी अपनी सफेद रंग की गाड़ी से निकलते हैं, जिसके पुलिस के एक अधिकारी उन्हें सैल्यूट करते हुए भी देखा जा रहा है। आगे वीडियो में कथावाचक के स्वागत के लिए लाल कारपेट भी बिछा हुआ है। वीडियो पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम की है। वायरल वीडियो में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस से सलामी लेते हुए देखा जा रहा है, जो इस वक्त यूपी की सियासत में तूफान का काम कर रही है।
वायरल वीडियो के लेकर एक्स पुलिस द्वारा बयान भी दिया गया है, तो वहीं डीजीपी ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि वायरल वीडियो में पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह को भी देखा गया है। यूपी पुलिस ने एक्स पर लिखा कि ग्राउंड का उपयोग सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के लिए उपयोग किया जा सकता है।
बहराइच
उत्तर प्रदेश
