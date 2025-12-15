15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

श्रावस्ती जिले में पुलिस की निगरानी में चल रहा लुटेरा को बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Dec 15, 2025

फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

बहराइच में सोमवार तड़के पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर पकड़ा गया। जबकि उसका साथी भाग निकला। पकड़ा गया आरोपी शातिर गैंगस्टर बताया जा रहा है।

जिले में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर लगाम कसते हुए बहराइच पुलिस को सोमवार सुबह तड़के बड़ी सफलता मिली। नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है।

कुछ दिन पहले नानपारा इलाके में बाइक सवार से की थी लूट

पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले नानपारा इलाके में एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल और नकदी की लूट हुई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। जिसके जरिए पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध लूटी गई। बाइक के साथ नेपाल की ओर भागने की फिराक में हैं।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रुपईडीहा-नानपारा मार्ग पर घेराबंदी शुरू कर दी। तड़के के वक्त बाइक सवार दो युवकों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय भागने और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक कश्यप के रूप में हुई है। जो श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। और पहले से कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह गैंगस्टर प्रवृत्ति का है। उस पर लूट व अन्य आपराधिक मामलों के कई मुकदमे दर्ज हैं।

श्रावस्ती में निगरानी के चलते बहराइच को बनाया नया ठिकाना

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रावस्ती में लगातार निगरानी के चलते उसने बहराइच को अपना नया ठिकाना बनाया था। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है, वहीं फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 12:39 pm

Published on:

15 Dec 2025 12:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर!
बहराइच

निहत्थे युवक को कई गोलियां मारीं, पैर जला कर नाखून अलग कर दिए…. बहराइच हिंसा पर फैसले में जज ने दिया मनुस्मृति का भी हवाला

रामगोपाल मिश्र की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका
बहराइच

सपा की सरकार होती तो नहीं मिलता न्याय, कोर्ट के फैसले पर बोले रामगोपाल के भाई हरिमिलन

Up news, bahraich,
बहराइच

बहराइच हिंसा...कोर्ट के फैसले पर रामगोपाल की पत्नी का बड़ा बयान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

Up news, gorakhpur news
बहराइच

लव-मैरिज के सिर्फ 85 दिन बाद हो गई थी रामगोपाल की हत्या; तीन भाइयों की 25 साल की उम्र में मौत

बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.