श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

बहराइच में सोमवार तड़के पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर पकड़ा गया। जबकि उसका साथी भाग निकला। पकड़ा गया आरोपी शातिर गैंगस्टर बताया जा रहा है।
जिले में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर लगाम कसते हुए बहराइच पुलिस को सोमवार सुबह तड़के बड़ी सफलता मिली। नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है।
पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले नानपारा इलाके में एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल और नकदी की लूट हुई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। जिसके जरिए पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध लूटी गई। बाइक के साथ नेपाल की ओर भागने की फिराक में हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रुपईडीहा-नानपारा मार्ग पर घेराबंदी शुरू कर दी। तड़के के वक्त बाइक सवार दो युवकों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय भागने और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक कश्यप के रूप में हुई है। जो श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। और पहले से कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह गैंगस्टर प्रवृत्ति का है। उस पर लूट व अन्य आपराधिक मामलों के कई मुकदमे दर्ज हैं।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रावस्ती में लगातार निगरानी के चलते उसने बहराइच को अपना नया ठिकाना बनाया था। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है, वहीं फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।
