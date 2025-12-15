श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

जिले में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर लगाम कसते हुए बहराइच पुलिस को सोमवार सुबह तड़के बड़ी सफलता मिली। नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है।