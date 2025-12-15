बहराइच मेडिकल कॉलेज में जोरदार ब्लास्ट, ऑपरेशन थिएटर में फटी मशीन

Image Generated by Gemini.
Bahraich Medical College News : उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज में सोमवार को जोर धमाका हुआ, यह धमाका स्क्रैप डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर में हुआ। ऑपरेशन थिएटर में लगी ऑटोक्लेव मशीन अचानक तेज धमाके से फट गई। यह धमाका करीब दोपहर 12:15 बजे हुआ। इस धमाके में ऑपरेशन थिएटर के भीतर धुआं-धुआं हो गया।
मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में नियमित की तरह काम चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में कॉटन और सर्जिकल कपड़ों को स्टरलाइज किया जा रहा था। मशीन चालू करने के बाद नर्सिंग स्टाफ बाहर निकल गया था, तभी कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ मशीन फट गई और पूरे ओटी में धुआं भर गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उस समय ओटी के अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
तेज आवाज सुनते ही मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर भागे। इस धामके की वजह से कुछ समय के लिए मेडिकल कॉलेज का काम प्रभावित रहा। हालांकि हालात को सभालते हुए काम चालू किया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचा। मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मशीन के अंदर अधिक स्टीम बनने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है।
डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति बनाई गई है। यह टीम यह जांच करेगी कि मशीन में कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई थी या फिर संचालन में किसी तरह की लापरवाही हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
