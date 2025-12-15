15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच मेडिकल कॉलेज में जोरदार ब्लास्ट, ऑपरेशन थिएटर में फटी मशीन

Bahraich Medical College News : बहराइच मेडिकल कॉलेज में सोमवार को जोर धमाका हुआ। धमाके के बाद ऑपरेशन थिएटर में पूरा धुआं-धुआं हो गया।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 15, 2025

Image Generated by Gemini.

Bahraich Medical College News : उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज में सोमवार को जोर धमाका हुआ, यह धमाका स्क्रैप डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर में हुआ। ऑपरेशन थिएटर में लगी ऑटोक्लेव मशीन अचानक तेज धमाके से फट गई। यह धमाका करीब दोपहर 12:15 बजे हुआ। इस धमाके में ऑपरेशन थिएटर के भीतर धुआं-धुआं हो गया।

ऑपरेशन थिएटर की ऑटोक्लेव मशीन फटी

मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में नियमित की तरह काम चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में कॉटन और सर्जिकल कपड़ों को स्टरलाइज किया जा रहा था। मशीन चालू करने के बाद नर्सिंग स्टाफ बाहर निकल गया था, तभी कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ मशीन फट गई और पूरे ओटी में धुआं भर गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उस समय ओटी के अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

आवाज सुनते ही दौड़े डॉक्टर और कर्मचारी

तेज आवाज सुनते ही मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर भागे। इस धामके की वजह से कुछ समय के लिए मेडिकल कॉलेज का काम प्रभावित रहा। हालांकि हालात को सभालते हुए काम चालू किया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचा। मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मशीन के अंदर अधिक स्टीम बनने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति बनाई गई है। यह टीम यह जांच करेगी कि मशीन में कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई थी या फिर संचालन में किसी तरह की लापरवाही हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 05:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच मेडिकल कॉलेज में जोरदार ब्लास्ट, ऑपरेशन थिएटर में फटी मशीन

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्रावस्ती के लुटेरे ने बहराइच में बनाया नया ठिकाना, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
बहराइच

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर!
बहराइच

निहत्थे युवक को कई गोलियां मारीं, पैर जला कर नाखून अलग कर दिए…. बहराइच हिंसा पर फैसले में जज ने दिया मनुस्मृति का भी हवाला

रामगोपाल मिश्र की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका
बहराइच

सपा की सरकार होती तो नहीं मिलता न्याय, कोर्ट के फैसले पर बोले रामगोपाल के भाई हरिमिलन

Up news, bahraich,
बहराइच

बहराइच हिंसा...कोर्ट के फैसले पर रामगोपाल की पत्नी का बड़ा बयान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

Up news, gorakhpur news
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.