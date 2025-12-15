बहराइच मेडिकल कॉलेज में जोरदार ब्लास्ट, ऑपरेशन थिएटर में फटी मशीन

मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में नियमित की तरह काम चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में कॉटन और सर्जिकल कपड़ों को स्टरलाइज किया जा रहा था। मशीन चालू करने के बाद नर्सिंग स्टाफ बाहर निकल गया था, तभी कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ मशीन फट गई और पूरे ओटी में धुआं भर गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उस समय ओटी के अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।