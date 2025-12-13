13 दिसंबर 2025,

बहराइच

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया का आतंक देखने को मिला। जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोगों के अंदर खौफ का माहौल साफ-साफ देखने को मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 13, 2025

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर!

बहराइच में फिर भेड़िया का कहर!

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर 4 के मजरा जरूवा में सुबह-सुबह घर के बरामदे में मां के साथ सो रही 1 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया, जिससे पूरे इलाके में मातम के साथ खौफ का माहौल छा गया।

मां के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग और ग्रामीण वहां पहुंचे, लेकिन तबतक देर हो चुकी थी। दबे पांव आए भेड़िया ने बच्ची को जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पहुंची और ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश में इलाके में खोज शुरू कर दी है।

मां राम कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल

बता दें कि गोडहिया नंबर-4 के मजरा जरूवा में रहने वाले राम कुमार की 1 साल की बेटी अपनी मां के साथ घर के बरामदे में सो रही थी, लेकिन सुबह , जब आसपास सन्नाटा पसरा था, तभी भेड़िए ने बच्ची को अपनी शिकार बनाया। घटना के बाद मां राम कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बस अपनी बच्ची को पुकार रही है, लेकिन बच्ची अब वापस नहीं लौटने वाली है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।

भेड़िए की रफ्तार इतनी तेज

बहराइच में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें भेडिए ने कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है। मां ने बताया कि जब भेड़िया बच्ची को लेकर भाग रहा था, तो मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए की रफ्तार इतनी थी कि मैं कुछ समछ ही नहीं पाईं। मां ने आगे रोते-रोते कहा कि मेरी बेटी… वह तो अभी बोल भी नहीं पाती थी।

Updated on:

13 Dec 2025 01:02 pm

Published on:

13 Dec 2025 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

