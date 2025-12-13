बहराइच में फिर भेड़िया का कहर! मां के बगल में सो रही 1 साल की बच्ची को बनाया शिकार, गांव में पसरा सन्नाटा

बता दें कि गोडहिया नंबर-4 के मजरा जरूवा में रहने वाले राम कुमार की 1 साल की बेटी अपनी मां के साथ घर के बरामदे में सो रही थी, लेकिन सुबह , जब आसपास सन्नाटा पसरा था, तभी भेड़िए ने बच्ची को अपनी शिकार बनाया। घटना के बाद मां राम कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है। मां बार-बार बस अपनी बच्ची को पुकार रही है, लेकिन बच्ची अब वापस नहीं लौटने वाली है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।