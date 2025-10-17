मायावती का सपा-कांग्रेस पर हमला: बोलीं, दोनों दलों के चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का अभाव, बसपा ही हाशिए पर पड़े समाज की सच्ची आवाज़

मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि (9 अक्टूबर) पर लखनऊ में हुए राज्य स्तरीय आयोजन की ऐतिहासिक सफलता पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी ने यह साबित किया कि बसपा का जनाधार मजबूत और जीवंत है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से ट्रेन, निजी बसों, ट्रैक्टरों, छोटे वाहनों और पैदल तक कार्यक्रम में पहुंचे। यह बसपा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम की सफलता से घबराकर यह आरोप लगाया कि बसपा ने भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया। यह आरोप उनकी हताशा और तुच्छ राजनीति का उदाहरण है,” उन्होंने कहा।