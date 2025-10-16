Premanand Maharaj Reveals: बीमार शरीर, अडिग भक्ति: प्रेमानंद जी महाराज ने बताया -कब तक रहेंगे हमारे साथ

Premanand Maharaj story (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Premanand Maharaj: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा दोबारा शुरू हो गई है। तड़के 2 बजे जब महाराज जी यात्रा पर निकले तो उन्हें देखकर भक्तों की आंखें भर आईं। लंबे समय बाद महाराज जी को फिर से चलते हुए देखकर भक्तों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।
दरअसल, प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को पिछले कुछ दिनों से तरह-तरह की बातें चल रही थीं। भक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने महाराज से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात के बाद बताया था कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं।
इसी बीच प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वयं यह बताया कि वे कितने वर्षों तक अपने भक्तों के बीच रहेंगे। हालांकि, ये वीडियो पुराना है, लेकिन इसने लाखों अनुयायियों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास की लहर दौड़ा दी है।
वीडियो तब कि है जब अभिनेता आशुतोष राणा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने महाराज से आशीर्वाद लिया और लम्बी बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान आशुतोष राणा ने महाराज जी के समक्ष “शिव तांडव स्तोत्र” का सस्वर पाठ किया। महाराज जी उस समय अत्यंत प्रसन्न हो उठे और मुस्कराते हुए बोले, “शिव की कृपा से ही तो राधा के चरणों में आया हूं। इसी बातचीत के दौरान जब आशुतोष राणा ने कहा कि “महाराज जी, आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप बीमार हैं,” तो महाराज हंस पड़े और बोले - बेटा, जब तक राधा रानी की कृपा है, तब तक यह देह चलेगी। बीमारी क्या कर लेगी?”
इसी वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जब उन्हें पहली बार किडनी की समस्या का पता चला था, तो वे बेहद निराश हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि अब उनका जीवन कुछ ही वर्षों का रह गया है। उसी दौरान एक दिव्य संत उनके दर्शन करने आए। संत ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा,महात्मा, तुम्हारे चेहरे पर निराशा क्यों है। महाराज जी ने उत्तर दिया - “दोनों किडनी खराब हैं, अब हमारा जीवन ज्यादा नहीं बचा। संत ने शांत स्वर में कहा- तुम 80 वर्ष तक रहोगे।”
महाराज जी ने आगे बताया कि “इस घटना को 20 वर्ष बीत चुके हैं और आज हमारी आयु लगभग 55–56 वर्ष है। यानी उस संत के आशीर्वचन के अनुसार अभी भी लगभग 25 वर्ष का समय शेष है। यह बात सुनकर वहां मौजूद भक्तों की आंखें नम हो गईं। सबकी जुबान पर बस एक ही शब्द था - “राधे राधे।”
जब से यह वीडियो सामने आया है, देशभर में उनके भक्त भावुक हैं। सोशल मीडिया पर #PremanandMaharaj और #RadharaniKripa जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भक्त लिख रहे हैं -महाराज जी, राधा रानी आपकी आयु 100 वर्ष करें। आप हमारे जीवन की प्रेरणा हैं। वृंदावन, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में उनके भक्तों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सत्संग और हवन का आयोजन किया है।
वीडियो के अंत में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों से कहा कि मृत्यु का भय मत रखो। जिस दिन मनुष्य राधा-कृष्ण में समर्पित हो जाएगा, उसी दिन उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। शरीर नश्वर है, पर प्रेम और भक्ति अमर है।
