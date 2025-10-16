Premanand Maharaj Reveals: बीमार शरीर, अडिग भक्ति: प्रेमानंद जी महाराज ने बताया -कब तक रहेंगे हमारे साथ

वीडियो तब कि है जब अभिनेता आशुतोष राणा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने महाराज से आशीर्वाद लिया और लम्बी बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान आशुतोष राणा ने महाराज जी के समक्ष “शिव तांडव स्तोत्र” का सस्वर पाठ किया। महाराज जी उस समय अत्यंत प्रसन्न हो उठे और मुस्कराते हुए बोले, “शिव की कृपा से ही तो राधा के चरणों में आया हूं। इसी बातचीत के दौरान जब आशुतोष राणा ने कहा कि “महाराज जी, आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप बीमार हैं,” तो महाराज हंस पड़े और बोले - बेटा, जब तक राधा रानी की कृपा है, तब तक यह देह चलेगी। बीमारी क्या कर लेगी?”