Political Kites Soar Over Lucknow: यह काटा- वो काटा! लखनऊ के आसमान में उड़ रहीं मोदी, योगी और अखिलेश की सियासी पतंगें

सूरज ढलते ही लखनऊ की छतों पर सियासी मुकाबले शुरू हो जाते हैं। एक तरफ लाल रंग की ‘साइकिल पतंग’ उड़ी तो दूसरी तरफ ‘कमल पतंग’ उसकी ओर लपकी। “यह काटा!” की आवाज़ के साथ शोर गूंजा - “हमारी पतंग सबसे ऊंची। हजरतगंज की एक छत पर पतंगबाजी कर रहे कॉलेज के छात्र अभिषेक तिवारी कहते हैं, “हम लोग हर साल पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इस बार मज़ा कुछ और है। मोदी और अखिलेश की पतंगें उड़ा कर दोस्तों में मुकाबला चल रहा है। यह खेल है, लेकिन इसमें एक राजनीतिक जोश भी है। उधर ठाकुरगंज की गलियों में बच्चों ने योगी की भगवा पतंग उड़ाते हुए नारे लगाए , “जय श्रीराम, उड़ चली पतंग!” वहीं, पास ही कुछ युवाओं ने अखिलेश की पतंग को काटते हुए कहा- “हवा बदल रही है!”