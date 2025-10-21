Pawan Vs Jyoti : सिंदूर लगा, मगर नाम मिटा दिया – पवन सिंह की पत्नी की दर्द भरी दास्तां,जानिए कितनी संपत्ति की है मालकिन

पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्योति सिंह ने भी प्रेस मीट की। उन्होंने पांच प्रमुख बातें कहीं कि अगर पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि पवन सिंह बस उन्हें पत्नी का दर्जा दे दें, तो वह राजनीति छोड़ देंगी। पवन सिंह गर्भपात की दवा खिलाते थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई बार गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। वो खुद टिकट नहीं ले पाए, मुझे क्या दिलवाएंगे। 15 साल से भाजपा में स्टार प्रचारक हैं, खुद के लिए टिकट नहीं मिला, मुझे क्या दिलवाएंगे?तनाव में 25 स्लीपिंग पिल्स खाई। उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव के कारण उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। लखनऊ में कोई बातचीत नहीं हुई, बस अपमान हुआ। मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया गया। मैं भीख मांगती रही, फिर भी उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया।