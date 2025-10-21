Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

UP Power Consumption: दीपावली की रोशनी में बिजली की नई चमक: UP ने बनाया देशभर में सबसे अधिक खपत का रिकॉर्ड

UP Records Highest Power Consumption: दीपावली पर यूपी में बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में 24 घंटे में 1490 लाख यूनिट बिजली खपत दर्ज हुई। यह पूरे देश में सबसे अधिक रही। बढ़ती मांग के बीच सभी बिजली उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता पर कार्यरत रहीं।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 21, 2025

नया रिकॉर्ड: 1490 लाख यूनिट सप्लाई, पूरे देश में सबसे अधिक खपत (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

नया रिकॉर्ड: 1490 लाख यूनिट सप्लाई, पूरे देश में सबसे अधिक खपत (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP Records Highest Power Consumption During Diwali: दीपावली जैसे त्योहार पर यूपी में बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही 24 घंटे के भीतर राज्य में 1490 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई। यह खपत पूरे देश में सबसे अधिक रही, जिससे यूपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। राज्य में दीप पर्व पर बिजली की इस रिकॉर्ड खपत को देखते हुए सभी बिजली उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रही हैं। जल विद्युत निगम की रिहंद और ओबरा परियोजनाओं के अलावा राज्य और निजी क्षेत्र की कई इकाइयों से लगातार बिजली उत्पादन जारी है।

दीपावली पर बिजली की मांग में उछाल

साल 2024 की दीपावली पर बिजली की मांग में पहले से अनुमानित से अधिक उछाल देखा गया। पिछले साल दीपावली पर अधिकतम मांग लगभग 23,000 मेगावाट रही थी। इस बार दीपावली पूर्व संध्या तक मांग लगभग 21,000 मेगावाट दर्ज की गई। सोमवार के दिन में बिजली की मांग लगभग 17,000 से 18,000 मेगावाट रही। मौसम में नरमी के बावजूद छठ पर्व तक मांग 20,000 मेगावाट से अधिक बने रहने का अनुमान है।

एनआरएलडीसी के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में यूपी में 1490 लाख यूनिट बिजली खपत हुई।

  • हरियाणा: 1390 लाख यूनिट
  • पंजाब: 880 लाख यूनिट
  • दिल्ली: 830 लाख यूनिट
  • राजस्थान: 560 लाख यूनिट

इस तरह यूपी ने देश में सबसे अधिक बिजली खपत वाला राज्य होने का रिकॉर्ड बनाया।

सोनभद्र और आसपास की सभी इकाइयां उत्पादन पर

दीप पर्व पर बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सोनभद्र जिले की सभी बिजली परियोजनाओं को पूरी क्षमता पर लगाया गया।

  • अनपरा ए (1630 मेगावाट): 1364 मेगावाट उत्पादन
  • अनपरा बी (1000 मेगावाट): 900 मेगावाट उत्पादन
  • अनपरा डी (1000 मेगावाट): 931 मेगावाट उत्पादन
  • ओबरा सी (1320 मेगावाट): 1200 मेगावाट उत्पादन
  • ओबरा बी (1000 मेगावाट): 522 मेगावाट उत्पादन
  • लैंको (निजी 1200 मेगावाट): 722 मेगावाट उत्पादन
  • रिहंद एनटीपीसी (3000 मेगावाट): 2978 मेगावाट उत्पादन
  • सिंगरौली सुपर थर्मल पावर (2000 मेगावाट): 1978 मेगावाट उत्पादन

इन परियोजनाओं से लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, ताकि उच्चतम खपत पीक ऑवर में भी बिजली कटौती न हो।

पारेषण लाइनों पर भारी लोड

बढ़ती मांग के कारण राज्य की पारेषण लाइनों पर भी दबाव बढ़ गया। पीक ऑवर में कई प्रमुख लाइनों पर क्षमता से अधिक लोड दर्ज किया गया:

  • उन्नाव 765 केवी लाइन: 777 केवी
  • लखनऊ 765 केवी लाइन: 792 केवी
  • बलिया 765 केवी लाइन: 778 केवी
  • बरेली 765 केवी लाइन: 787 केवी
  • मेरठ 765 केवी लाइन: 795 केवी
  • रिहंद 400 केवी दो लाइनें: 401 और 405 केवी
  • गोरखपुर 400 केवी लाइन: 408 केवी
  • बरेली लाइन 1 और 2: 415 केवी

यूपी विद्युत उत्पादन विभाग ने चेताया कि आपात कटौती या तकनीकी दिक्कत की स्थिति में तत्काल संपर्क के लिए हेल्पलाइन 8960697062 उपलब्ध है।

उत्पादन और खपत में संतुलन

वर्ष 2024 में दीपावली पर बिजली की खपत ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकल और राज्य स्तर की परियोजनाएं समय पर और पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस साल कुल खपत 10% बढ़ गई। विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली पर घरों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लाइटिंग, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और पटाखों के कारण खपत बढ़ती है। त्योहारों के दौरान बिजली की मांग सामान्य से दुगनी या तिगुनी हो सकती है, इसलिए सभी इकाइयां पीक डिमांड को देखते हुए तैयार रहती हैं।

देश भर में यूपी की सबसे आगे

  • देश के अन्य राज्यों की तुलना में यूपी ने इस बार अग्रणी भूमिका निभाई।
  • हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे बड़े खपत वाले राज्य भी पीछे रह गए।
  • पंजाब, दिल्ली और राजस्थान ने अपेक्षित खपत नहीं दर्ज कराई।
  • विशेषज्ञों का मानना है कि यह औद्योगिक और आवासीय खपत दोनों में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।

सप्लाई और आपूर्ति की चुनौती

बढ़ती खपत के बावजूद, बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध है। हालांकि, पीक ऑवर में लाइन लोडिंग की सीमा पार होने के कारण अधिकारियों ने सतर्क रहने का आदेश दिया है। विद्युत विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अचानक बिजली कटौती से बचने के लिए कई बैकअप उपाय किए हैं। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि दीपावली की खपत रिकॉर्ड केवल एक संकेत है कि हमारी बिजली प्रणाली अत्यधिक मांग को सहने में सक्षम है। आगामी छठ और अन्य त्योहारों के लिए अतिरिक्त तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने सभी उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता और शहरों को चेताया है कि पीक ऑवर में संयमित खपत बनाए रखें।

