UP Power Consumption: दीपावली की रोशनी में बिजली की नई चमक: UP ने बनाया देशभर में सबसे अधिक खपत का रिकॉर्ड

बढ़ती खपत के बावजूद, बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध है। हालांकि, पीक ऑवर में लाइन लोडिंग की सीमा पार होने के कारण अधिकारियों ने सतर्क रहने का आदेश दिया है। विद्युत विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अचानक बिजली कटौती से बचने के लिए कई बैकअप उपाय किए हैं। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि दीपावली की खपत रिकॉर्ड केवल एक संकेत है कि हमारी बिजली प्रणाली अत्यधिक मांग को सहने में सक्षम है। आगामी छठ और अन्य त्योहारों के लिए अतिरिक्त तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने सभी उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता और शहरों को चेताया है कि पीक ऑवर में संयमित खपत बनाए रखें।