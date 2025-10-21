UP Power Consumption: दीपावली की रोशनी में बिजली की नई चमक: UP ने बनाया देशभर में सबसे अधिक खपत का रिकॉर्ड

नया रिकॉर्ड: 1490 लाख यूनिट सप्लाई, पूरे देश में सबसे अधिक खपत (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
UP Records Highest Power Consumption During Diwali: दीपावली जैसे त्योहार पर यूपी में बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही 24 घंटे के भीतर राज्य में 1490 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई। यह खपत पूरे देश में सबसे अधिक रही, जिससे यूपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। राज्य में दीप पर्व पर बिजली की इस रिकॉर्ड खपत को देखते हुए सभी बिजली उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रही हैं। जल विद्युत निगम की रिहंद और ओबरा परियोजनाओं के अलावा राज्य और निजी क्षेत्र की कई इकाइयों से लगातार बिजली उत्पादन जारी है।
साल 2024 की दीपावली पर बिजली की मांग में पहले से अनुमानित से अधिक उछाल देखा गया। पिछले साल दीपावली पर अधिकतम मांग लगभग 23,000 मेगावाट रही थी। इस बार दीपावली पूर्व संध्या तक मांग लगभग 21,000 मेगावाट दर्ज की गई। सोमवार के दिन में बिजली की मांग लगभग 17,000 से 18,000 मेगावाट रही। मौसम में नरमी के बावजूद छठ पर्व तक मांग 20,000 मेगावाट से अधिक बने रहने का अनुमान है।
एनआरएलडीसी के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में यूपी में 1490 लाख यूनिट बिजली खपत हुई।
इस तरह यूपी ने देश में सबसे अधिक बिजली खपत वाला राज्य होने का रिकॉर्ड बनाया।
दीप पर्व पर बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सोनभद्र जिले की सभी बिजली परियोजनाओं को पूरी क्षमता पर लगाया गया।
इन परियोजनाओं से लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, ताकि उच्चतम खपत पीक ऑवर में भी बिजली कटौती न हो।
बढ़ती मांग के कारण राज्य की पारेषण लाइनों पर भी दबाव बढ़ गया। पीक ऑवर में कई प्रमुख लाइनों पर क्षमता से अधिक लोड दर्ज किया गया:
यूपी विद्युत उत्पादन विभाग ने चेताया कि आपात कटौती या तकनीकी दिक्कत की स्थिति में तत्काल संपर्क के लिए हेल्पलाइन 8960697062 उपलब्ध है।
वर्ष 2024 में दीपावली पर बिजली की खपत ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकल और राज्य स्तर की परियोजनाएं समय पर और पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस साल कुल खपत 10% बढ़ गई। विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली पर घरों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लाइटिंग, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और पटाखों के कारण खपत बढ़ती है। त्योहारों के दौरान बिजली की मांग सामान्य से दुगनी या तिगुनी हो सकती है, इसलिए सभी इकाइयां पीक डिमांड को देखते हुए तैयार रहती हैं।
बढ़ती खपत के बावजूद, बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध है। हालांकि, पीक ऑवर में लाइन लोडिंग की सीमा पार होने के कारण अधिकारियों ने सतर्क रहने का आदेश दिया है। विद्युत विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अचानक बिजली कटौती से बचने के लिए कई बैकअप उपाय किए हैं। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि दीपावली की खपत रिकॉर्ड केवल एक संकेत है कि हमारी बिजली प्रणाली अत्यधिक मांग को सहने में सक्षम है। आगामी छठ और अन्य त्योहारों के लिए अतिरिक्त तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने सभी उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता और शहरों को चेताया है कि पीक ऑवर में संयमित खपत बनाए रखें।
