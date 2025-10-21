Lucknow Pollution: दीपावली के बाद लखनऊ की हवा में घुला धुआं, मौसम में आयी गर्माहट, जानिए वजह

Lucknow Pollution AQI Update: रोशनी के पर्व दीपावली के बाद राजधानी की हवा में अब रोशनी से ज्यादा धुआं और धूल के कण घुल गए हैं। जहां दिवाली की रात आसमान पटाखों से जगमगाया, वहीं अगली सुबह उसी आसमान में धुएं की चादर छा गई। दीपावली के ठीक बाद लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 के पार पहुंच गया, जो “बहुत खराब (Very Poor)” श्रेणी में आता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार, त्योहार के दौरान पटाखों का अत्यधिक उपयोग, बढ़ती गाड़ियों की संख्या और तापमान में हल्की गिरावट के बाद हवा का ठहराव , इन तीनों ने मिलकर राजधानी की वायु गुणवत्ता को जहरीला बना दिया है। वहीं, दिन में सूरज की तेज किरणों ने धुएं के साथ मिलकर वातावरण में अजीब-सी गर्माहट पैदा कर दी है।