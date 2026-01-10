पंचायत चुनाव 2026: पिछली बार से कैसे अलग इस बार का इलेक्शन? वो बड़े फैसले जो लगाएंगे फर्जी वोटिंग पर लगाम

फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (Facial Recognition System): चुनाव प्रक्रिया में इस बार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’ के रूप में सामने आएगा। इस नई तकनीक के लागू होने से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी। आयुक्त आरपी सिंह ने साफ कहा है कि इस व्यवस्था से फर्जी मतदान पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा और वह पकड़ में आ जाएगा।