Lucknow Diwali Firing: जहां दीप जलने थे, वहां गोलियां चलीं – पटाखे के विवाद में अधिवक्ता लहूलुहान

मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के एकता नगर इलाके का है। यहां रहने वाले अधिवक्ता दीपेन्द्र सिंह के परिवार में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दीपेंद्र के भाई सुमेंद्र सिंह के अनुसार, रात करीब 10 बजे उनके पड़ोसी अमर सिंह और उनका बेटा विकास सिंह घर के ठीक सामने पटाखे दाग रहे थे। सुमेंद्र ने बताया कि उनके घर में एक गाय पली हुई है, जो पटाखों की तेज आवाज से बुरी तरह डर गई। अचानक शोर से घबराकर गाय ने जंजीर तोड़ दी और इधर-उधर भागने लगी। इससे घर में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कृपया घर के पास पटाखे मत चलाइए, जानवर डर जाते हैं। लेकिन बात बढ़ गई, गाली-गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया।”