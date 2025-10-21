Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Diwali Firing: जहां दीप जलने थे, वहां गोलियां चलीं – पटाखे के विवाद में अधिवक्ता लहूलुहान

Lucknow के ठाकुरगंज इलाके में दिवाली की रात पटाखे दागने से मना करने पर अधिवक्ता को पड़ोसी ने गोली मार दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता-पुत्र ने तमंचे से फायरिंग की। अधिवक्ता के सिर में गोली लगी, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 21, 2025

ठाकुरगंज में दिवाली की रात चली बंदूक, पड़ोसी ने गुस्से में की फायरिंग - परिवार में दहशत, पुलिस ने की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Police Department )

ठाकुरगंज में दिवाली की रात चली बंदूक, पड़ोसी ने गुस्से में की फायरिंग - परिवार में दहशत, पुलिस ने की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Police Department )

Lucknow Diwali Firing Updates: दिवाली की रात जहां एक ओर राजधानी रोशनी और खुशियों से जगमगा रही थी, वहीं दूसरी ओर ठाकुरगंज इलाके में पटाखों के शोर से शुरू हुआ विवाद गोलीबारी तक पहुंच गया। घर के सामने पटाखे दागने से मना करने पर एक अधिवक्ता को पड़ोसी ने सिर में गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल अधिवक्ता को गंभीर हालत में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है।

दिवाली की रात पटाखों से शुरू हुआ झगड़ा

मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के एकता नगर इलाके का है। यहां रहने वाले अधिवक्ता दीपेन्द्र सिंह के परिवार में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दीपेंद्र के भाई सुमेंद्र सिंह के अनुसार, रात करीब 10 बजे उनके पड़ोसी अमर सिंह और उनका बेटा विकास सिंह घर के ठीक सामने पटाखे दाग रहे थे। सुमेंद्र ने बताया कि उनके घर में एक गाय पली हुई है, जो पटाखों की तेज आवाज से बुरी तरह डर गई। अचानक शोर से घबराकर गाय ने जंजीर तोड़ दी और इधर-उधर भागने लगी। इससे घर में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कृपया घर के पास पटाखे मत चलाइए, जानवर डर जाते हैं। लेकिन बात बढ़ गई, गाली-गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया।”

गाली-गलौज से गोलीबारी तक पहुंचा मामला

सुमेंद्र के मुताबिक, उनके टोकने पर अमर सिंह और उनका बेटा विकास सिंह भड़क गए। बात-बात में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अमर सिंह ने बेटे से कहा कि “गोली मार दो, बहुत समझदार बन रहा है। आरोप है कि पिता के उकसाने पर विकास सिंह ने जेब से तमंचा निकाला और अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह पर फायर झोंक दिया। गोली उनके सिर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर गिर पड़े।

चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने आनन-फानन में घायल अधिवक्ता को निजी वाहन से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि गोली सिर को छूकर निकल गई है, जिससे खून ज्यादा बहा, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रण में है।

दिवाली की खुशी मातम में बदली

इस घटना ने दिवाली के जश्न को मातम में बदल दिया। दीपेंद्र के परिजन और मोहल्ले वाले अब भी सदमे में हैं। पड़ोसियों का कहना है कि दीपेंद्र और अमर सिंह के बीच पहले से किसी भी प्रकार की रंजिश नहीं थी। यह अचानक गुस्से और असहिष्णुता की घटना है, जो त्योहार की रात खून से रंग गई। स्थानीय निवासी रामभरोसे यादव ने बताया कि दीपेंद्र बहुत शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने बस विनम्रता से पटाखे दूर जलाने को कहा था। लेकिन सामने वाला परिवार उग्र हो गया। इस तरह दिवाली पर गोलियां चलना बहुत शर्मनाक है।”

मौके से आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश

फायरिंग की सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है। आरोपी विकास सिंह और उसके पिता अमर सिंह फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है और आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने बताया कि थाने में पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।”

मामले में FIR दर्ज

ठाकुरगंज थाने में अधिवक्ता के भाई सुमेंद्र सिंह की तहरीर पर विकास सिंह और उसके पिता अमर सिंह के खिलाफ धारा 307 (हत्या के प्रयास), 504 (गाली-गलौज) और 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में अवैध हथियार की पुष्टि होती है, तो आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। साथ ही, आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि फायरिंग की पुष्टि और घटनाक्रम का पूरा क्रम सामने आ सके।

ये भी पढ़ें

LDA Drone Survey: ड्रोन की नज़र में पकड़ी गई सच्चाई: LDA इंजीनियरों की सांठगांठ से छिपे अवैध निर्माणों का हुआ पर्दाफाश
लखनऊ
3,232 अवैध निर्माण उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

इलाज जारी, ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा बढ़ाई गई

दीपेंद्र सिंह का इलाज KGMU ट्रामा सेंटर में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, गोली सिर को रगड़ते हुए निकल गई थी, जिससे गंभीर रक्तस्राव (Bleeding) हुआ है, लेकिन ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। अधिवक्ता को फिलहाल ICU में निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पुलिस तैनात की है, क्योंकि घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

कानूनी बिरादरी में आक्रोश

घटना के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं में भारी रोष है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाया जाए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण तिवारी ने कहा कि अगर अधिवक्ता तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है? दीपावली की रात गोलियां चलना समाज की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है।”

त्योहारों पर बढ़ती असंवेदनशीलता का उदाहरण

सामाजिक विशेषज्ञों के अनुसार, दीपावली जैसे त्योहार पर होने वाले ऐसे झगड़े बढ़ती असहिष्णुता और अधीरता का परिणाम हैं। जहां त्योहार खुशियों और मेलजोल का प्रतीक होना चाहिए, वहीं अब वह अहंकार और हिंसा का कारण बन रहे हैं। समाजशास्त्री डॉ. अर्चना रस्तोगी कहती हैं कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि शोर और दिखावे से बड़ी चीज इंसानियत है। थोड़ी-सी समझदारी न दिखाने पर एक परिवार त्योहार की रात मौत के साये में पहुंच गया।”

संबंधित खबरें

3,232 अवैध निर्माण उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA Drone Survey: ड्रोन की नज़र में पकड़ी गई सच्चाई: LDA इंजीनियरों की सांठगांठ से छिपे अवैध निर्माणों का हुआ पर्दाफाश

yogender chandolia lashed out at akhilesh yadav

अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए बयान को लेकर भड़के BJP सांसद; कहा- अपनी राय अपने पास रखें

CM Yogi targeted Akhilesh Yadav

‘जिन लोगों ने अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों के खून से रंग दिया वह…’ CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य)

क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

akhilesh yadav targets cm yogi adityanath

‘यह फुस्स फुलझड़ी सरकार है’, CM योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला; अखिलेश दुबे को लेकर क्या कहा?

आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ई-वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरेगा (फोटो सोर्स : Information Department )

UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी

आस्था, संस्कृति और पशु प्रेम का अनोखा संगम; दूसरे दिन ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

प्रशासन सख्त, अवैध भंडारण और बिक्री पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों पर सख्त निगरानी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

Murder

गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गिरी 2 लाशें, चाचा-भतीजे के मर्डर से दहल उठा इलाका

Gonda

“मेरी गलती बस किस्मत की थी’ फांसी से पहले नाजिया का भावुक संदेश, ये वीडियो आपको रुला देगा

पुलिस ने की अपील: शांत रहें, कानून पर भरोसा रखें

ठाकुरगंज पुलिस ने इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय थाने के प्रभारी नवीन चंद्र सिंह ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।”

त्योहार की रात, हिंसा का साया

जहां दीपावली खुशियों, भाईचारे और प्रकाश का प्रतीक है, वहीं लखनऊ की यह घटना समाज के लिए आईना है। जहां थोड़ी-सी नाराजगी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं। यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हम त्योहारों को जश्न की तरह मना रहे हैं या अहंकार की तरह?

ये भी पढ़ें

UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी
लखनऊ
आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ई-वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरेगा (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 09:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Diwali Firing: जहां दीप जलने थे, वहां गोलियां चलीं – पटाखे के विवाद में अधिवक्ता लहूलुहान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

LDA Drone Survey: ड्रोन की नज़र में पकड़ी गई सच्चाई: LDA इंजीनियरों की सांठगांठ से छिपे अवैध निर्माणों का हुआ पर्दाफाश

3,232 अवैध निर्माण उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए बयान को लेकर भड़के BJP सांसद; कहा- अपनी राय अपने पास रखें

yogender chandolia lashed out at akhilesh yadav
लखनऊ

‘जिन लोगों ने अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों के खून से रंग दिया वह…’ CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज

CM Yogi targeted Akhilesh Yadav
लखनऊ

क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य)
लखनऊ

‘यह फुस्स फुलझड़ी सरकार है’, CM योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला; अखिलेश दुबे को लेकर क्या कहा?

akhilesh yadav targets cm yogi adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.