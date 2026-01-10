10 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हुआ आसान; ये शर्त हुई खत्म, एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय

RTE Update: RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन आसान हो गया है। एक जरूरी शर्त को खत्म कर दिया गया है। साथ ही एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 10, 2026

children admissionin private schools under rte become easier this condition removed up

RTE Update: एडमिशन के लिए एक जरूरी शर्त खत्म। फोटो सोर्स-AI

RTE Update: राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

UP RTE Update: माता-पिता दोनों के लिए आधार कार्ड की जरूरी शर्त खत्म

एडमिशन लेने वाले बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए आधार कार्ड की जरूरी शर्त खत्म कर दी है। इसके बजाय, RTE एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए माता-पिता में से सिर्फ 1 का आधार कार्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा।

फाइनेंशियल मदद के लिए आधार से जुड़े अकाउंट की डिटेल जरूरी

नए निर्देश जारी करते हुए, बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा,'' सरकार RTE के तहत फाइनेंशियल मदद सिर्फ माता-पिता के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में देगी, जिसका जिक्र उन्हें एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय करना होगा।''

एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय

लड़के और लड़कियों के एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय करते हुए ऑर्डर में लिखा है कि 3 साल या उससे ज्यादा लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा। जबकि 4 से 5 साल के बच्चों को LKG में एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह 5 से 6 साल के बच्चों को UKG में और 6 से 7 साल के बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन दिया जाएगा।

स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन लॉटरी के जरिए

इसके अलावा, ऑर्डर में कहा गया है कि सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेवल पर किए जाएंगे। DM/CDO द्वारा अप्रूव किए गए एप्लीकेशन के लिए स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस तय तारीख को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा।

2 स्टेज में पूरा होगा लॉटरी प्रोसेस

लॉटरी प्रोसेस 2 स्टेज में पूरा होगा। पहला रैंडमाइजेशन है, जिसमें वेरिफाइड और अप्रूव्ड एप्लीकेशन को ऑनलाइन शफल किया जाएगा और इसके आधार पर हर एप्लीकेशन को एक लॉटरी नंबर दिया जाएगा। दूसरे स्टेज में जो अलॉटमेंट है, 100 के लॉट में हर एप्लीकेंट को उनकी पसंद के आधार पर लॉटरी नंबर के बढ़ते क्रम में एक स्कूल अलॉट किया जाएगा। इस लिस्ट को DM अप्रूव करेंगे।

Updated on:

10 Jan 2026 01:17 pm

Published on:

10 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हुआ आसान; ये शर्त हुई खत्म, एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय

