RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हुआ आसान; ये शर्त हुई खत्म, एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय

लड़के और लड़कियों के एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय करते हुए ऑर्डर में लिखा है कि 3 साल या उससे ज्यादा लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा। जबकि 4 से 5 साल के बच्चों को LKG में एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह 5 से 6 साल के बच्चों को UKG में और 6 से 7 साल के बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन दिया जाएगा।