16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

SIR Update: हड़बड़ी से बड़ी गड़बड़ी? 23 परिवार का एक मकान नंबर; बाह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम का 1 ही घर दिखाया! रेलवे स्टेशन…

SIR Update: SIR के दौरान बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं हैं। 23 परिवार का एक ही मकान नंबर दिखा दिया गया। वहीं एक जगह रेलवे स्टेशन को घर बताकर मतदाताओं के नाम दर्ज कर लिए गए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 16, 2026

sir update voter list shows 23 families with one house number major irregularities in special intensive revision

SIR में बड़ी गड़बड़ियां। फोटो सोर्स-AI

SIR Update: उत्तर प्रदेश में SIR प्रकिया जारी है। हालांकि SIR के दौरान गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। SIR के बाद मतदाता सूची में फतेहपुर में खागा रेलवे स्टेशन को घर बताकर मतदाताओं के नाम दर्ज कर लिए गए। मामला इतना पेचीदा है कि कई जगह पिता-बेटे के रिश्ते बदले हैं तो कई जगह एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग जगह दर्ज हैं। इतना ही नहीं हिंदू-मुस्लिम सबके नाम एक साथ हैं। कुछ लोगों के वार्ड ही बदल दिए गए।

UP SIR Update: एक मकान नंबर पर 23 परिवार

एक मकान नंबर पर 23 परिवार हमीरपुर में मतदाता हैं। औरया में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र में 10 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में 2 बार दर्ज हैं। पहले की सूची में नाम होने और SIR में जानकारी देने के बावजूद नाम कट गए। भरे गए फार्मों को अब पढ़कर सुनाया जा रहा है। अफसरों की माने तो अभी दावा और आपत्ति अवधि 6 फरवरी 2026 तक है। कमियों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। फार्म-6 भरकर पात्र मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं।

Uttar Pradesh SIR Update: इटावा में 5 सदस्यों के नाम अलग-अलग दर्ज

वहीं, इटावा में सिविल लाइंस के शिवम मिश्रा के परिवार में 5 सदस्यों के नाम अलग-अलग दर्ज हैं। महोबा में चरखारी के मुहल्ला कजियाना के 24 मतदाताओं के नाम वार्ड टिलवापुरा में, रायनपुर के लगभग 100 मतदाताओं के नाम हटवारा वार्ड में पहुंच गए हैं। तुर्कियाना मुहल्ले के रहमत, रजिया के मकान संख्या छह में अमन और जितेंद्र समेत 22 अन्य लोगों के नाम भी हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि सुधार की कार्रवाई जारी है।

Hamirpur News: एक मकान नंबर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय व मुस्लिम के घर दिखाए गए

हमीरपुर की बात करें यो यहां एक मकान नंबर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय व मुस्लिम के घर दिखाए गए हैं। उन्नाव में सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 155 पर मनोज देवी के मकान में खलील, जमील साबिया के नाम हैं। बूथ नंबर 156 के मकान संख्या 138 में 9 हिंदू और 6 मुस्लिमों के नाम साथ में हैं, जबकि वे अलग अलग रहते हैं।

सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने क्या कहा?

सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा का कहना है कि कमियां को दूर किया जा रहा है। जालौन, बांदा, कन्नौज और फर्रुखाबाद में भी ऐसी ही स्थिति है। कानपुर देहात में झींझक के सुभाष नगर वार्ड-11 के सभासद अनुराग सिंह का नाम वार्ड-25 ओम नगर में दर्ज कर दिया गया है। उनका मकान नंबर तो वही है लेकिन जगह बदल गई है।

कांग्रेस प्रत्याशी रहीं मनोरमा संखवार का नाम लिस्ट से गायब

रसूलाबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं मनोरमा संखवार का नाम लिस्ट से ही गायब है। चित्रकूट में मुन्ना लाल के परिवार में 4 सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथ में हैं। फतेहपुर में सदर विधानसभा क्षेत्र के शादीपुर बूथ में उजैर का नाम गलती से उज्वल हो गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त

SIR अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट में बेतुके और गलत मकान नंबर दर्ज होने के मामले को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने लखीमपुर खीरी की धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से आई शिकायत का संज्ञान लिया। साथ ही वहां के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और खीरी के जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है।

समय रहते गलतियों को ठीक करने के निर्देश

यहां पर मतदाता सूची में कई मतदाताओं के मकान नंबर के स्थान पर गांव का नाम दर्ज है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों से ऐसी गलतियों को समय रहते ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं जिससे अंतिम मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी ना रह जाए।

ये भी पढ़ें

2026 में सजेगा बड़ा राजनीतिक दंगल! आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधेगी BJP
लखनऊ
bjp may strike regional and caste balance with more than half new faces up politics lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR Update: हड़बड़ी से बड़ी गड़बड़ी? 23 परिवार का एक मकान नंबर; बाह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम का 1 ही घर दिखाया! रेलवे स्टेशन…

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

School Holiday: यूपी के इस जिले में 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, कम नहीं हो रहा ठंड का प्रकोप

School Holiday
शिक्षा

12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?

12 year old girl has two genitals no control over urine know whole matter lucknow
लखनऊ

2026 में सजेगा बड़ा राजनीतिक दंगल! आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधेगी BJP

bjp may strike regional and caste balance with more than half new faces up politics lucknow
लखनऊ

लखनऊ की गलियों में जाड़े का जायका, बथुआ और चौरंगी पूड़ियों से सजी 1940 की विरासत

जाड़े का स्वाद, बथुआ की खुशबू और लखनऊ की गलियों का जायका   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     
लखनऊ

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, शीतलहर और पाले से राहत, कोहरे में होगी बढ़ोतरी, जाने मौसम का अलर्ट

प्रदेशभर में कोहरे की बढ़ेगी चादर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.