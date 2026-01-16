SIR Update: हड़बड़ी से बड़ी गड़बड़ी? 23 परिवार का एक मकान नंबर; बाह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम का 1 ही घर दिखाया! रेलवे स्टेशन…

एक मकान नंबर पर 23 परिवार हमीरपुर में मतदाता हैं। औरया में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र में 10 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में 2 बार दर्ज हैं। पहले की सूची में नाम होने और SIR में जानकारी देने के बावजूद नाम कट गए। भरे गए फार्मों को अब पढ़कर सुनाया जा रहा है। अफसरों की माने तो अभी दावा और आपत्ति अवधि 6 फरवरी 2026 तक है। कमियों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। फार्म-6 भरकर पात्र मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं।