2026 में सजेगा बड़ा राजनीतिक दंगल! आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधेगी BJP

यही हाल जिलों में भी रहा। कांता कर्दम, सुनीता दयाल, सतपाल सैनी, सुरेंद्र नागर, पंकज सिंह और मोहित बेनीवाल को पश्चिम क्षेत्र से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें सुरेंद्र नागर अब राष्ट्रीय मंत्री और सुनीता दयाल महापौर के पद पर हैं। वहीं, ब्रज क्षेत्र से पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह वर्तमान में महामंत्री हैं, लेकिन पश्चिम से फिलहाल कोई नहीं है। 65 विस सीटों वाले ब्रज क्षेत्र से सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, योगेंद्र उपाध्याय धर्मपाल सिंह और जयवीर सिंह के रूप में 6 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं 71 विस सीटों वाले पश्चिम क्षेत्र से BJP के कोटे से सुनील शर्मा के रूप में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया।