ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें; कैसे हुई मौत; इलाके में हड़कंप

बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण गांव के बाहर खेत की तरफ गए तो ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए तालाबनुमा गड्ढे के पास कुछ कपड़े और चप्पल पड़े थे। इसकी जानकारी प्रदीप सोनकर और उनके घरवालों को दी गई। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। कपड़े देखते ही परिजन बोले कि यह उनके बच्चों के हैं। गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वहां प्रतीक, प्रिंस, करन व प्रियांशु की लाश मिली।