15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें; कैसे हुई मौत; इलाके में हड़कंप

Crime News: ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में 4 भाइयों की लाशें मिली। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

bodies of four brothers found in pit dug for brick kiln how did they die know story prayagraj

ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें। फोटो सोर्स-AI

Crime News: प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र स्थित अहमदपुर पावन का मजरा हुसैनपुर गांव स्थित ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए तालाबनुमा गड्ढे में बुधवार सुबह सब्जी कारोबारियों के चार बच्चों की लाश मिले। इसमें 2 सगे और दो चचेरे भाई शामिल हैं। ये सभी मंगलवार से लापता थे।

Prayagraj News: चार भाइयों की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

चारों भाइयों में से किसी के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। डाक्टर्स ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कर लिया है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबने से बताई गई है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, प्रयागराज और कौशांबी की सीमा पर अहमदपुर पावन का मजरा हुसैनपुर के रहने वाले प्रदीप सोनकर सब्जी का व्यापार करते हैं। उनके चार बच्चों में दो बेटे 12 साल का प्रतीव और 10 साल के प्रिंस अपने चचेरे भाई 19 साल के करन (पुत्र राजेश सोनकर) और 11 साल के प्रियांशु उर्फ धुन्नू (पुत्र स्व. संदीप सोनकर) के साथ मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे खेत की तरफ निकले।

प्रयागराज न्यूज: परिजनों ने शुरू की तलाश

रात 8 बजे तक चारों वापस नहीं आए तो घरवालों ने उनकी तलाश शुरू की। रात को ही घरवाले पूरामुफ्ती थाने और सल्लाहपुर पुलिस चौकी पर पहुंचे। इसके बाद चारों की गुमशुदगी के बारे में बताया।

Prayagraj: चार भाइयों की लाशें मिलने से मचा हड़कंप

बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण गांव के बाहर खेत की तरफ गए तो ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए तालाबनुमा गड्ढे के पास कुछ कपड़े और चप्पल पड़े थे। इसकी जानकारी प्रदीप सोनकर और उनके घरवालों को दी गई। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। कपड़े देखते ही परिजन बोले कि यह उनके बच्चों के हैं। गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वहां प्रतीक, प्रिंस, करन व प्रियांशु की लाश मिली।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर ACP धूमनगंज अजेंद्र यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया पानी में डूबने से ही घटना मालूम होती है। पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी
वाराणसी
keshav prasad maurya targeted opposition why did he mention akhilesh yadav priyanka gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 01:01 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें; कैसे हुई मौत; इलाके में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में 16,17,18,19,20 जनवरी स्कूल बंद, जानें प्रशासन ने क्यों लिया फैसला?

यूपी के इस जिले में 20 जनवरी तक स्कूल बंद
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आए, 24 घंटे में दूसरी घटना

प्रयागराज

माघ मेले में पुष्पा की एंट्री, बोला- झुकेगा नहीं…, संगम जाने वाले हर रास्ते पर भीड़, महाकुंभ जैसा नजारा

प्रयागराज

कभी सतुआ पीकर बिताए थे दिन, आज तीन करोड़ की गाड़ी से चलते हैं ‘बाबा’

सतुआ बाबा की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
प्रयागराज

सुसाइड करने घर से निकला युवक, माघ मेला पहुंचते ही बदल गया मन, अपनाया संन्यास

अमीर युवक ने सब कुछ छोड़कर अपनाया संन्यास
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.