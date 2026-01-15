ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें; कैसे हुई मौत; इलाके में हड़कंप

ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें। फोटो सोर्स-AI
Crime News: प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र स्थित अहमदपुर पावन का मजरा हुसैनपुर गांव स्थित ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए तालाबनुमा गड्ढे में बुधवार सुबह सब्जी कारोबारियों के चार बच्चों की लाश मिले। इसमें 2 सगे और दो चचेरे भाई शामिल हैं। ये सभी मंगलवार से लापता थे।
चारों भाइयों में से किसी के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। डाक्टर्स ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कर लिया है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबने से बताई गई है।
दरअसल, प्रयागराज और कौशांबी की सीमा पर अहमदपुर पावन का मजरा हुसैनपुर के रहने वाले प्रदीप सोनकर सब्जी का व्यापार करते हैं। उनके चार बच्चों में दो बेटे 12 साल का प्रतीव और 10 साल के प्रिंस अपने चचेरे भाई 19 साल के करन (पुत्र राजेश सोनकर) और 11 साल के प्रियांशु उर्फ धुन्नू (पुत्र स्व. संदीप सोनकर) के साथ मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे खेत की तरफ निकले।
रात 8 बजे तक चारों वापस नहीं आए तो घरवालों ने उनकी तलाश शुरू की। रात को ही घरवाले पूरामुफ्ती थाने और सल्लाहपुर पुलिस चौकी पर पहुंचे। इसके बाद चारों की गुमशुदगी के बारे में बताया।
बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण गांव के बाहर खेत की तरफ गए तो ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए तालाबनुमा गड्ढे के पास कुछ कपड़े और चप्पल पड़े थे। इसकी जानकारी प्रदीप सोनकर और उनके घरवालों को दी गई। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। कपड़े देखते ही परिजन बोले कि यह उनके बच्चों के हैं। गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वहां प्रतीक, प्रिंस, करन व प्रियांशु की लाश मिली।
मामले को लेकर ACP धूमनगंज अजेंद्र यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया पानी में डूबने से ही घटना मालूम होती है। पुलिस जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग