‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। वाराणसी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या अखिलेश यादव या जिसे भी वे शामिल करना चाहें, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उन्हें ऐसा करने दें, लेकिन कमल खिलकर ही रहेगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, ''जिन-जिन को जोड़ना है, जोड़ लें। यूपी में तीसरी बार भी कमल खिलने जा रहा है। आने वाला समय BJP का है। उत्तर प्रदेश में BJP की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। BJP वर्तमान और भविष्य दोनों है।''
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबसे पहले PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का सफल आयोजन हो रहा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप आयोजन समिति के सभी सदस्यों के सहयोग और प्रयासों से ये संपन्न हो रही है। भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों ने पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, और केरल उपविजेता रहा।
इससे पहले उन्होंने 'जी रामजी' के बारे में कहा कि यह कानून गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा। भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा, और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में बदलेगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही भुगतान साप्ताहिक होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में जी रामजी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।
डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों को विकास पैरामीटर के आधार पर A, B और C श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। जिससे सभी गांवों को समान विकास अवसर मिल सकें।
