वाराणसी

‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी।

2 min read


वाराणसी

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

keshav prasad maurya targeted opposition why did he mention akhilesh yadav priyanka gandhi

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। वाराणसी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या अखिलेश यादव या जिसे भी वे शामिल करना चाहें, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उन्हें ऐसा करने दें, लेकिन कमल खिलकर ही रहेगा।

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना

केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, ''जिन-जिन को जोड़ना है, जोड़ लें। यूपी में तीसरी बार भी कमल खिलने जा रहा है। आने वाला समय BJP का है। उत्तर प्रदेश में BJP की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। BJP वर्तमान और भविष्य दोनों है।''

वाराणसी: 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबसे पहले PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का सफल आयोजन हो रहा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप आयोजन समिति के सभी सदस्यों के सहयोग और प्रयासों से ये संपन्न हो रही है। भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों ने पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, और केरल उपविजेता रहा।

100 की जगह 125 दिन रोजगार

इससे पहले उन्होंने 'जी रामजी' के बारे में कहा कि यह कानून गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा। भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा, और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में बदलेगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही भुगतान साप्ताहिक होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में जी रामजी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।

ग्राम पंचायतों को किया जाएगा वर्गीकृत

डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों को विकास पैरामीटर के आधार पर A, B और C श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। जिससे सभी गांवों को समान विकास अवसर मिल सकें।

Published on:

12 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

