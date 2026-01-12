‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

इससे पहले उन्होंने 'जी रामजी' के बारे में कहा कि यह कानून गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा। भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा, और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में बदलेगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही भुगतान साप्ताहिक होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में जी रामजी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।