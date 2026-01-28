सपा के पूर्व विधायक सहित 60 अज्ञात पर मुकदमा, मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था विवाद

Chandauli news चंदौली में सरस्वती पूजन के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान उस समय माहौल बिगड़ गया जब परंपरागत रूप से हटकर दूसरे मार्ग से विसर्जन यात्रा निकालने लगी। मौके पर खड़ी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में झड़प हुई। अंततः परंपरागत रूट से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर और सपा के पूर्व विधायक के बीच झड़प हुई। माहौल काफी गर्म हो गया था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि रात के 10 बजे के बाद गैर-परंपरागत रूट से मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। जिसे रोकने पर विवाद खड़ा किया गया। इस संबंध में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ‌