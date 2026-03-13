13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

प्रेम जाल में फंसाकर एक साल तक करता रहा 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ऐसे खुला राज, FIR दर्ज

मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकार दुष्कर्म किया और मंदिर में शादी कर ली....

less than 1 minute read
Google source verification

चंदौली

image

Vijendra Mishra

Mar 13, 2026

Bharatpur Crime drugged intoxicating tea Married woman gang-raped 20,000 rupees extorted

फाइल फोटो पत्रिका

चंदौली: मुगलसराय थाना क्षेत्र में प्रेम जाल में फंसाकार नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाके के एक गांव की रहने वाली और कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा को बहला फुसलाकार पड़ोस के ही युवक ने एक साल तक दुष्कर्म किया। इसके बाद मुगलसराय कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।

ऐसे खुला राज

जानकारी के मुताबिक, मुगलसराय क्षेत्र की रहने वाली और कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली एक 13 साल की नाबालिक बच्ची के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि आरोपी युवक एक साल तक लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने उसे मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। परिजनों ने बताया कि उन्होंने लड़की की मांग में सिंदूर देखने के बाद इस बारे में जानकारी ली, तब जाकर मामले से पर्दा उठा।

लड़के ने पीड़ित पक्ष को घर से भगाया

पीड़ित पक्ष के मुताबिक लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है और आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फसाने के बाद शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाएं। वहीं शादी की जानकारी होने के बाद परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी और घर से भगा दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस का सहारा लिया है।

मुगलसराय कोतवाल ने बताया है कि परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने के बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल, आरोपी पुलिस की गिरफ्तर से बाहर है और पुलिस ने कहा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 11:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / प्रेम जाल में फंसाकर एक साल तक करता रहा 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ऐसे खुला राज, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छोटे भाई की हैसियत और धन के लालच ने बड़े भाई को बनाया हैवान, सोते समय सिर में पीछे से मारी गोली, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

चंदौली

चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह, 2 साल पहले पिता का भी हो चुका है देहांत

चंदौली

चंदौली में हुड़दंगियों ने दारोगा-कांस्टेबल पर किया जानलेवा हमला, ट्रामा सेंटर में भर्ती, हिरासत में लिए गए कई लोग

up police
चंदौली

चंदौली पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, होली पर ‘उड़ता बिहार’ बनाने की थी तैयारी, ₹1.68 करोड़ की शराब जब्त

चंदौली

चंदौली में पैसे के विवाद में कहासुनी के बाद फायरिंग, 4 को लगी गोली

चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.