प्रेम जाल में फंसाकर एक साल तक करता रहा 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ऐसे खुला राज, FIR दर्ज

जानकारी के मुताबिक, मुगलसराय क्षेत्र की रहने वाली और कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली एक 13 साल की नाबालिक बच्ची के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि आरोपी युवक एक साल तक लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने उसे मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। परिजनों ने बताया कि उन्होंने लड़की की मांग में सिंदूर देखने के बाद इस बारे में जानकारी ली, तब जाकर मामले से पर्दा उठा।