चंदौली पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, होली पर ‘उड़ता बिहार’ बनाने की थी तैयारी, ₹1.68 करोड़ की शराब जब्त

जानकारी के मुताबिक, अलीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में छुपाकर शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। इसके बाद नेशनल हाईवे-19 पर सिंहिताली पुल के पास चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस को राजस्थान नंबर का एक ट्रक आते दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आलू और चावल की भूसी के बोरी के नीचे शराब की खेप बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत करीब 1.68 करोड़ रुपए है।