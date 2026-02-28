डीडीयू स्टेशन पर ट्रेन से ₹1.75 करोड़ बरामद, जीआरपी-आरपीएफ को मिली सफलता, हिरासत में दो आरोपी

पुलिस ने बताया है की ट्रेन में रूटीन जांच करने के दौरान दोनों पर शक हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद इनके पास बैग से ₹500-₹500 की गड्डीयां बरामद हुईं। पैसे लेकर जीआरपी दफ्तर में इनकी गिनती की गई तो ₹1.75 करोड़ पाए गए। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला इसके बाद मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई। फिलहाल, आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।