दूल्हे की कार तालाब में गिरी, तैरकर निकला बाहर, मैरिज लॉन से 300 मीटर पहले हुआ हादसा

चंदौली : शादी की खुशियां उस समय दहशत में बदल गईं जब बारात लेकर जा रही कार अचानक बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। राहत की बात यह रही कि दूल्हे समेत कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। घटना के कारण शादी की रस्मों में करीब दो घंटे की देरी हुई, लेकिन आखिरकार दूल्हा बग्घी पर सवार होकर मंडप तक पहुंचा और विवाह संपन्न हुआ।