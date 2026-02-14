दहेज की वजह से ससुराल पक्ष में खुन्नस, आंख में मिर्च डालकर बहू की पिटाई, फिर निकाला घर से बाहर

मामले में पंचायत बुलाई गई और कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ दिन बाद प्रताड़ना फिर से शुरू हो गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके आंख में मिर्च डालकर और हाथ-पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की और दहेज में दिया गया सारा सामान रखकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद पीड़िता एसपी के पास पहुंची और एसपी के निर्देश के बाद मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।