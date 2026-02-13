पत्नी ने पति को अपने हाथों से खिलाया मुर्गा… पिलाई शराब, फिर प्रेमी के साथ मिलकर सुला दिया मौत की नींद

घटना को छिपाने के लिए बिंदा ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पति की मौत अधिक शराब पीने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि होने के बाद मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस ने दोबारा पूछताछ की तो साजिश का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि रामदेव और मकरंद पहले अच्छे दोस्त थे। उसका घर पर आना-जाना भी रहता था। फिलहाल पुलिस ने बिंदा देवी और रामदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीसरे आरोपी विशाल की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।