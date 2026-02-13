पत्नी ने पति को अपने हाथों से खिलाया मुर्गा… पिलाई शराब, फिर प्रेमी के साथ मिलकर सुला दिया मौत की नींद

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस फोटो जेनरेट AI
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। धीना थाना क्षेत्र के मेढ़ान गांव में 55 वर्षीय मकरंद बिंद की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से मकरंद की हत्या की थी।
चंदौली जिले के मेढ़ान गांव के रहने वाले मकरंद बिंद अपनी तीसरी पत्नी बिंदा देवी के साथ रहते थे। परिवार में तीन बच्चे हैं। दो बेटियां और एक बेटा। सोमवार दोपहर उनकी अचानक मौत की खबर से गांव में हलचल मच गई। शुरुआत में मामला ज्यादा शराब पीने से मौत का बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक हुआ तो जांच की दिशा बदल गई।
पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी बिंदा देवी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में वह टूट गई। और पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के अनुसार, बिंदा का गांव के ही रामदेव नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध था। यह बात मकरंद को पसंद नहीं थी। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
सोमवार को बिंदा ने अपने पैसों से घर पर मुर्गा और शराब मंगवाई। मकरंद और उसका मित्र रामदेव साथ बैठकर शराब पीने लगे। जब मकरंद नशे में हो गया तो बिंदा ने अपने एक परिचित विशाल को भी घर बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने मिलकर साड़ी का फंदा बनाया और मकरंद का गला घोंट दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना को छिपाने के लिए बिंदा ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पति की मौत अधिक शराब पीने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि होने के बाद मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस ने दोबारा पूछताछ की तो साजिश का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि रामदेव और मकरंद पहले अच्छे दोस्त थे। उसका घर पर आना-जाना भी रहता था। फिलहाल पुलिस ने बिंदा देवी और रामदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीसरे आरोपी विशाल की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
