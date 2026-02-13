चंदौली में जयमाला और फोटो सेशन में व्यस्त रहे परिजन, गहनों से भरा बैग ले उड़ा ‘नन्हा चोर’, घटना CCTV में कैद

घटना कृष्ण पैलेस लॉन की है बताया जा रहा है कि बारात मुंबई से आई थी। आशीष जायसवाल और आकांक्षा जायसवाल की शादी थी। इस दौरान जयमाल की रस्म अदा की जा रही थी और परिजन फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। खुशी के रंग में भंग तब पड़ गया जब वहां कुर्सी पर रखा गहनों से भरा बैग अचानक गायब हो गया। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से खोजबीन शुरू की।