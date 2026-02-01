खेल-खेल में काल के गाल में समा गए दो मासूम, कुएं में गिरने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोलाबाद गांव में हर्ष केसरी (6) और अंकुश यादव (8) नामक दो बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे कुएं के आसपास खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों कुएं में गिर गए। काफी समय बाद बच्चे जब वापस लौट कर घर नहीं आए तो परिजनों ने कुएं के पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बच्चे कुएं में गिरे हुए थे।