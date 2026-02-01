खेल-खेल में काल के गाल में समा गए दो मासूम, कुएं में गिरने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

चंदौली: नौगढ़ थाना क्षेत्र में खेलने के दौरान दो बच्चों के कुएं में गिर जाने का मामला सामने आया है। कुएं में गिरने के बाद डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोलाबाद गांव में हर्ष केसरी (6) और अंकुश यादव (8) नामक दो बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे कुएं के आसपास खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों कुएं में गिर गए। काफी समय बाद बच्चे जब वापस लौट कर घर नहीं आए तो परिजनों ने कुएं के पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बच्चे कुएं में गिरे हुए थे।
शोर मचाने के बाद आसपास के लोग और ग्रामीण इकट्ठे हुए और उन्होंने दोनों बच्चों को कुएं से बाहर निकाला। बच्चों को निकालने के बाद ग्रामीण उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी होने के बाद उपजिलाधिकारी विकास मित्तल भी मौके पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। पुलिस के मुताबिक, गांव के लोगों ने बच्चों के कुएं में गिर जाने की सूचना दी थी। फिलहाल दोनों बच्चों की मौत हो गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है
बड़ी खबरेंView All
चंदौली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग