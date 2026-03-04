चंदौली में हुड़दंगियों ने दारोगा-कांस्टेबल पर किया जानलेवा हमला, ट्रामा सेंटर में भर्ती, हिरासत में लिए गए कई लोग

चंदौली: अलीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब के ठेके के पास हुड़दंग कर रहे कुछ लोगों को पुलिस की टीम ने समझने की कोशिश की, जिसके बाद उनके ऊपर उपद्रवियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना मे एक दारोगा और एक हेड कांस्टेबल को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों का इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है।