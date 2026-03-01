ट्रकों से अवैध वसूली! चंदौली पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, एसोसिएशन ने DIG रेंज को लिखा पत्र

प्रमोद का आरोप है कि उनका ट्रक सरकारी खाद्यान्न लोड करने के लिए व्यासनगर एफसीआई डिपो पर जा रहा था। इस दौरान शुक्रवार की सुबह लगभग 7:00 बजे ट्रक को रोका गया और चालक राजकुमार से 500 रुपए की डिमांड की गई। चालक ने देने से मना किया तो पुलिसकर्मियों ने सुबह 8:00 बजे के बाद उसका ₹2000 का ऑनलाइन चालान कर दिया। प्रमोद ने इसकी प्रति चंदौली के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और वाराणसी रेंज के डीआईजी को भी भेजी है।