चंदौली में नवगत एसपी का एक्शन, हेड कांस्टेबल सस्पेंड, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच

पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया है कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढीलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह से अनैतिक गतिविधियों में उनके शामिल होने की शिकायत सामने आएगी तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दरअसल, आकाश पटेल इससे पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी के पद पर कार्यरत थे और हाल ही में स्थानांतरित होकर चंदौली के नए पुलिस अधीक्षक बने हैं।