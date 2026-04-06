मां को पीटते देख भड़का बेटा, पत्नी को हैंडपंप के हत्थे से पीटकर मार डाला, 90 किमी दूर फेंकी लाश

सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में खौफनाक मंजर देखने को मिला। आरोपी गौतम कुमार खरवार उर्फ बाचा का अपनी पत्नी सोनी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार शाम को हालात तब बेकाबू हो गए जब सोनी का अपनी सास मीरा देवी से झगड़ा हुआ। गौतम का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को मां के साथ मारपीट करते देखा तो उसका खून खौल उठा। गुस्से में आकर उसने पास ही रखे हैंडपंप का हत्था उठाया और सोनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और शरीर पर लगी गंभीर चोटों के कारण सोनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।