चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 मुकदमों में वांछित शातिर गौ-तस्कर अरेस्ट, ₹75 हजार का था इनाम

इसी दौरान पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि पकड़े गए आरोपों पर नौगढ़ थाने से 50 हजार रुपए और सोनभद्र के रायपुर थाने से 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके साथ ही आरोपी के पास से एक एंड्रॉयड फोन और 450 रुपए कैश भी बरामद हुआ है।