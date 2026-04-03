देवरिया में बड़ा हादसा: बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवाल गिरी, दो मजदूरों की मौत…मची गई अफरातफरी

कुछ देर बाद सदर कोतवाली पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई, राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया। जेसीबी मशीन बुलाकर मलबा हटाया गया, पुलिस भी इस दौरान रेस्क्यू और भीड़ नियंत्रण में लगी रही। पुलिस ने दोनों मृत मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे को लापरवाही का परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि पुरानी जर्जर दीवार के पास बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के खुदाई कराई जा रही थी।