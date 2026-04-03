6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

UP Rain: आगरा- मथुरा समेत 18 जिलों में बारिश- आंधी तूफान का अलर्ट, अगले पांच दिन मौसम में बड़ा उलटफेर

UP Rain: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। गुरुवार को अयोध्या सहित कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश- आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Apr 03, 2026

बारिश की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बारिश की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

UP Rain: यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। शुक्रवार को आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच, गोंडा और कानपुर सहित कई शहरों में बादलो की आवाजाही शुरू हो गई है। हवाएं तेज चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है।

UP Rain: यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। शुक्रवार को आगरा, मथुरा समेत करीब 18 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 15 से ज्यादा शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं। बीच-बीच में हल्की धूप भी निकल रही है। जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। इससे पहले गुरुवार रात अयोध्या में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि ललितपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। तेज हवा के कारण छप्पर उड़ गए।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आया बदलाव

हालांकि अंदर मौजूद लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ है। जो लगातार सक्रिय हो रहा है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण बारिश और आंधी का असर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हो सकती तूफानी- बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, तेज हवा और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहेगा। 4 और 5 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 6 अप्रैल को पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 7 और 8 अप्रैल को भी कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

बेमौसम बारिश से फसलों को अधिक नुकसान

इस बेमौसम बारिश और आंधी का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। कई जगहों पर फसलें खराब हो गई हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसल नुकसान का जल्द आकलन किया जाए। प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाए। ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 11:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / UP Rain: आगरा- मथुरा समेत 18 जिलों में बारिश- आंधी तूफान का अलर्ट, अगले पांच दिन मौसम में बड़ा उलटफेर

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ताजमहल और आगरा किला के पास 3913 अवैध निर्माण, 10 साल में न किसी को सजा मिली न जुर्माना

Taj mahal illegal construction, heritage protection india, agra fort encroachment
आगरा

LPG गैस सिलेंडर को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से इन उपभोक्ताओं की नहीं होगी बुकिंग, PNG होगा अनिवार्य

LPG Gas Cylinder
आगरा

आगरा एक लाख रुपए में अग्निवीर की नौकरी की गारंटी, झांसा देने वाला आरोपी की रफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर महिला टीचर से कई बार किया रेप, फिर कर दी वायरल

rape: फाइल फोटो पत्रिका
आगरा

पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध का किया था विरोध, मकान मालिक ने भी दिया साथ

पत्नी ने पति के साथ किया खौफनाक कांड
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.