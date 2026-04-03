UP Rain: आगरा- मथुरा समेत 18 जिलों में बारिश- आंधी तूफान का अलर्ट, अगले पांच दिन मौसम में बड़ा उलटफेर

UP Rain: यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। शुक्रवार को आगरा, मथुरा समेत करीब 18 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 15 से ज्यादा शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं। बीच-बीच में हल्की धूप भी निकल रही है। जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। इससे पहले गुरुवार रात अयोध्या में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि ललितपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। तेज हवा के कारण छप्पर उड़ गए।