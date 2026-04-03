‘हूं सपाई…!’ नकली नोट कांड में MLA शलभ मणि त्रिपाठी का पलटवार, मुख्य आरोपी को बताया सपा कार्यकर्ता

भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सपा के आरोपों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र ही ऐसा है। वे अपने लोगों से अपराध कराते हैं और गुनाह करवाते हैं। जब कोई पकड़ा जाता है तो कोई न कोई पुरानी तस्वीर निकालकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने आगे कहा कि फरार चल रहा मुख्य आरोपी चीख-चीखकर कह रहा है कि वह सपा कार्यकर्ता है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गुनाहगार चीख चीख दे रहा सफाई, हू सपाई, हूं सपाई !!