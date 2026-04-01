थानेदार पर CRPF जवान को लॉकअप में बंद करने का आरोप, न्याय के लिए SP से गुहार

CRPF जवान नागेन्द्र कुमार यादव ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि वह वर्ष 2007 से सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा पांच बार सम्मानित किया जा चुका है। आरोप है कि थानाध्यक्ष द्वारा उनके पदक और सेवा पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना की पुष्टि थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से की जा सकती है। उन्होंने निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराने की मांग कराते हुए दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कि गुहार लगाई है।