वाराणसी में राजघाट पुल पर चढ़ा युवक, बचाने गए NDRF कर्मी को थप्पड़ मारकर गंगा में कूदा, बचाई गई जान

पुल से कूदने के बाद युवक को गंभीर चोटे आई हैं। उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चिकित्सक लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल, वह बेहोश है और होश में आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी हो पाएगी। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है।