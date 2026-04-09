वाराणसी के सपा नेता को स्लो पॉइजनिंग! पत्नी ने लगाया थैलियम जहर देने का आरोप

खुशबू ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनके पति ट्रांसपोर्टर भी हैं और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह खाना भी बाहर ही खाते हैं। ऐसे में शक है कि किसी ने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया है। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।