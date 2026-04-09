राघव चड्ढा को पद से हटाने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा रिएक्शन, नेता को बताया देश का एसेट

राघव चड्ढा को हटाने पर शंकराचार्य का तीखा रिएक्शन Source- X
Shankaracharya Avimukteshwaranand: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद काफी विवाद हो रहा है। इस मामले में अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में राघव चड्ढा की तारीफ की और कहा कि वे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं।
आम आदमी पार्टी ने हाल ही में अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह डॉ. अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी कहा कि राघव चड्ढा को अब संसद में बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खामोश जरूर कर दिया गया है, लेकिन वे हारे नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दे संसद में उठाए। इस कदम से पार्टी के अंदर असंतोष और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। शंकराचार्य का पॉडकास्ट में बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक पॉडकास्ट में इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि राघव चड्ढा हमारे देश का एसेट हैं। पार्टी उनका नुकसान कर रही है।
शंकराचार्य ने बताया कि राघव चड्ढा के बेटे के जन्म पर उन्होंने खुद फोन करके आशीर्वाद दिया था। उन्होंने राघव चड्ढा की शिष्टता और सौम्य स्वभाव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता देश में गिने-चुने ही होते हैं, जो तथ्यों के साथ बात रखते हैं और मृदुभाषी होते हैं।
अविमुक्तेश्वरानंद ने राघव चड्ढा की संसद में की गई बातों की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा ने आम लोगों के सवाल संसद में उठाए। पूरे देश की जनता ने उनकी प्रशंसा की। कई मुद्दों पर उनकी सुनवाई हुई और कार्रवाई भी हुई। इससे लोगों में राघव चड्ढा के प्रति बहुत बड़ी आशा बन गई है। अब पार्टी कह रही है कि मुद्दे उनके ढंग से उठाने चाहिए थे। शंकराचार्य ने पूछा कि क्या आम लोगों के मुद्दे उठाना गलत है? उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से पार्टी अपना फैसला ले सकती है, लेकिन जनता की धारणा अलग है।
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब राघव चड्ढा किसी पार्टी के आधार पर नहीं रह गए हैं। वे स्वयं एक व्यक्ति बन गए हैं। जहां भी वे रहेंगे, लोग उनसे हृदय से जुड़े रहेंगे। लोग उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे आम आदमी की बात उठाएं। अगर संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो जनता किसी न किसी दूसरे रास्ते से उनकी आवाज उठवाएगी। शंकराचार्य ने जोर दिया कि जो व्यक्ति जनता की बात करता है, उसका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। उनका पूरा आशीर्वाद राघव चड्ढा के साथ है।
अविमुक्तेश्वरानंद ने माना कि राजनीतिक गणित अलग होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा का राजनीतिक कद बढ़ने लगा था, जो आगे चलकर पार्टी के लीडर के लिए समस्या बन सकता था। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। फिर भी, देश की जनता में राघव चड्ढा के प्रति अच्छी धारणा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है। राघव चड्ढा आगे और उन्नति करेंगे, क्योंकि जनता उनका साथ देगी।
पॉडकास्ट के कुछ अंश राघव चड्ढा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। इसमें शंकराचार्य जी की तारीफ और समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य ने अंत में फिर दोहराया कि राघव चड्ढा शिष्ट, सौम्य और तथ्यपरक नेता हैं। ऐसे नेता देश के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल है।
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